POLYGON stoupá o 15 % díky uvedení na burzu Binance a změně 'tokenomiky'🚀

Polygon stoupá téměř o 13 % poté, co měnící se Binance uvedl, že přidal své spotové a věčné futures obchodování, což znamená dokončení Polygon 'tokenomics' upgrade a rebranding z MATIC na současný token s názvem POL (2% roční emisní sazba). Obchodníci s kryptoměnami mohou být při sázení na altcoiny „agresivnější“, protože americký Federální rezervní systém je o krok blíže k uvolnění měnové politiky, a to již příští týden (18. září). Trhy dávají 42% šanci na snížení sazeb o 50 bazických bodů, což může podpořit Bitcoin a menší kryptoměny, jako je Polygon, Ethereum nebo Dogecoin. Bitcoin dnes získává 1 % a stoupá do pásma 58 500 USD, zatímco výnosy amerického dolaru a desetiletých dluhopisů klesají.

POLYGON (D1)

Rally na Polygonu se dnes zastavila u zóny rezistence EMA50 (oranžová linie) na intervalu D1.

Zdroj: xStation5

Cena polygonu reagovala poblíž minim cyklu 2022, na úrovni 0,3 USD za token. Také potenciální snížení sazeb Fedu příští týden může podpořit „altcoinovou“ hybnost.

Zdroj: xStation5