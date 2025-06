Powell očekává „výrazný“ nárůst inflace. Menší šance na snížení sazeb v létě?

Podle šéfa Fedu Jeroma Powella „důvodem, proč nesnižujeme sazby, je to, že predikce uvnitř i vně Fedu očekávají výrazný nárůst inflace v tomto roce.“ Na druhou stranu Powell dodává: „(...) Mohli bychom vidět inflaci slabší, než se očekává – v takovém případě bychom mohli uvažovat o dřívějším snížení sazeb. (...) Také oslabení trhu práce by naznačovalo dřívější snížení.“ Powell rovněž upozorňuje, že trh práce je zřetelně slabší, což by mohlo Fed přimět ke snížení sazeb později v tomto roce. Nejistota ohledně dopadu cel však přetrvává, a proto by Fed mohl během léta zaujmout postoj „počkáme a uvidíme.“ Index amerického dolaru (USDIDX) dnes ztrácí téměř 0,6 %, protože investoři zohledňují pokles cen ropy a možnost skutečného příměří na Blízkém východě. Na týdenním grafu vidíme, že USDIDX pokračuje v největším výprodeji od podzimu 2022.