Překoná Unity Software konečně trh? 🎮

AkcieUnity Software (U.S.) vzrostly při otevření amerického akciového trhu o téměř 8 % poté, co Morgan Stanley zvýšil svůj postoj ke společnosti z Equal Weight na Overweight s cílovou cenou 22 USD (aktuálně: 17,22 USD, +5,3 %). Akcie se na Wall Street pohybují v podprůměru (80 % za indexem S&P500) a vzhledem k tomu, že výsledky za 2. čtvrtletí 2024 jsou již nějakým způsobem hořkosladké, analytici sázejí na to, že je zde velký prostor pro oživení.

„Problémy s realizací, výměna managementu a rozsáhlá restrukturalizace vedly k výraznému přenastavení očekávání,“ uvedl Matthew Cost, který se cítí ‚jistější než kdy jindy‘ ohledně strategické a konkurenční pozice společnosti Unity.

Po býčím otevření akcie Unity ochladly, i když zůstávají nad 20- a 50-periodovým EMA. Udržení této pozice a pozdější překonání rezistence kolem hranice 18 USD by mohlo společnosti vyrábějící herní software pomoci realizovat očekávaný růst. Zdroj: xStation5

Podle poslední zprávy o výsledcích EBITDA za 2Q 2024 výrazně překonala konsensus (113 mil. USD oproti očekávaným 75-80 mil. USD, meziročně +28 %). Navzdory horšímu vývoji tržeb (449 mil. USD oproti očekávaným 458,3 mil. USD, -16 % r/r) a problémům ve vztazích se zákazníky si herní engine společnosti udržel 70% podíl na trhu.