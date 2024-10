Přichází průlomový den pro Teslu

Samořídící auta CEO Tesly Elon Musk zmiňoval už v roce 2016, kdy říkal, že tato technologie bude dostupná za dva roky.

Od té doby se termín vícekrát posouval, ovšem vypadá to tak, že jsme se finálně dočkali, protože dnes v noci proběhne Robotaxi event, kde by firma měla ukázat plně autonomní vůz, od kterého si hodně slibuje samotná Tesla, její akcionáři i svět. Mělo by jít o jakousi kombinaci Uberu a Airbnb, jelikož budou auta moci jezdit třeba i tehdy, když je člověk v práci a vydělávat mu tak peníze.

Pokud by Tesla tento slib po letech konečně splnila, šlo by o obrovskou revoluci v dopravě i ve vnímání této společnosti. Podle odborníků však zřejmě Tesla neukáže zcela vyladěný produkt, ale zřejmě dobrou ukázku prototypu, který má využívat kamery a výpočetního výkonu, což je rozdíl oproti některým konkurentům, kteří využívají Lidar. Ten je ale podle Elona Muska příliš drahý a zbytečný.

Fyzická podoba produktu zatím také není známa, podle uniklých informací ze společnosti však bude mít auto zřejmě dveře, které se budou otevírat vzhůru jako motýlí křídla. Některé informace také mluví o tom, že Tesla ukáže i další model auta na styl minivanu. V tuto chvíli tedy nevíme, co nejhodnotnější automobilka na světě ukáže, ale jisté je, že bude tato událost pro firmu extrémně důležitá.