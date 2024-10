Prudký nárůst volatility ve 2. části dne 💡

🚨US100 maže zisky ze začátku seance

Druhá část seance na trzích přináší skokovou volatilitu na mnoha instrumentech. Kontrakty založené na zemním plynu prodlužují rané poklesy na 5 %, zatímco indexy z Wall Street ruší většinu euforických zisků ze zahájení seance. Trh s nejistotou čeká na zprávu CPI, která rozhodne, zda se americká centrální banka letos rozhodne rychle snížit úrokové sazby, nebo se její rétorika přikloní spíše k pomalému snižování s konkrétní analýzou vývoje inflace.

Od minulého týdne se implikovaná trajektorie úrokových sazeb v USA docela změnila. Konkrétně jedno snížení sazeb o 25 bazických bodů za šest měsíců bylo zcela vymazáno, což také téměř vyloučilo možnost snížení o 50 bodů v září. Zdroj: Bloomberg Financial LP

Ceny plynu jsou dnes vystaveny tlaku na pokles z velké části kvůli vznikajícímu tropickému cyklonu šest v Mexickém zálivu, který by měl zasáhnout oblasti Louisiany ve středu pozdě odpoledne. Vzhled cyklónu kdekoli v Louisianě by narušil nakládání tankerů LNG blíže k terminálům Cameron, Calcasieu Pass nebo Sabine Pass. Podle analytiků z Energy Aspects bude LNG surovinový plyn letos na podzim klíčovým pilířem strukturální poptávky po plynu, protože poptávka po chlazení v USA zpomaluje. „Sabine Pass a Cameron jsou dva největší exportní terminály v USA a i krátké zastavení provozu na obou terminálech by zvýšilo zásoby v již tak přetížené skladovací situaci v jižní a centrální části země,“ dodali analytici.

US100 snižuje počáteční zisky a obchoduje se v těsné blízkosti klíčové zóny podpory stanovené 200denním EMA (zlatá křivka na grafu). Zdroj: xStation

Natgas poklesl na více než 5 %. Zdroj: xStation