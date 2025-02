PŠENICE blízko tříměsíčního maxima na pozadí jednání mezi USA a Čínou. Klesající ruský vývoz, oslabující americký dolar a rostoucí ceny kukuřice v centru pozornosti

Futures na pšenici (WHEAT) na burze Chicago Board of Trade (CBOT) se vyšplhaly na tříměsíční lokální maximum, protože obchodníci zůstali opatrní vzhledem k riziku obchodní války mezi USA a Čínou. To však v současné době pravděpodobně není hlavním přímým cenovým faktorem. Investoři uvítali současný přístup Pekingu jako pozitivní signál, který by mohl zabránit větší eskalaci. Přesto Čína uvalila cla na americké zemědělské vybavení. Co to však znamená pro trhy s obilím?

Je zřejmé, že obchodní napětí mezi USA a Čínou by mohlo mít dopad na zemědělské produkty, jako je pšenice a sója. Čína je v současnosti největším světovým dovozcem sójových bobů a významným odběratelem pšenice a kukuřice. Obchodníci však považují čínská cla na americkou pšenici prozatím za nepravděpodobná, což se odráží v rostoucích cenách pšenice na burze CBOT. Klesající dolarový index mezitím zlepšuje konkurenceschopnost amerických obilovin na světových trzích.

Velké sucho v USA

Podle údajů NOAA se v současnosti 45 států USA potýká s mírným suchem. Odborník na počasí Art Douglas s odvoláním na údaje NOAA upozornil na vážné problémy pro americké zemědělství:

Zhoršující se sucho na většině území země a velmi suché jaro zvyšují riziko ztráty vláhy pro klíčové plodiny.

Léto plné extrémních teplot a požárů, zejména na západě USA, spolu s nejistými podmínkami v oceánech, které by mohly ovlivnit vývoj počasí v druhé polovině roku.

Pokud se tyto podmínky naplní, mohly by americké trhy s obilovinami - včetně pšenice, kukuřice a sójových bobů na burze CBOT - zaznamenat tlak na růst cen v důsledku prémie za počasí v zimě/jaře. Dlouhodobé předpovědi počasí jsou však jen zřídka přesné.

Klesající vývoz z Ruska a rostoucí ceny kukuřice

Ještě důležitější je, že rostoucí ceny kukuřice v USA vyvíjejí tlak na růst pšenice. Dalším klíčovým faktorem pro obchodníky s pšenicí je potenciální pokles ruského a ukrajinského vývozu pšenice. Podle hlavních potravinářských a rozvojových organizací, by snížení ruského vývozu o 50 % a ukrajinského vývozu mohlo vést k nárůstu cen pšenice o 34 %, resp. 19 %. Kombinace těchto faktorů naznačuje silné riziko narušení dodávek, což by mohlo v nadcházejících měsících dále podpořit ceny pšenice.

Kukuřice vs. pšenice

Následující graf ukazuje, že pšenice na CBOT neroste tak rychle jako futures na kukuřici na CBOT, ale vzorec se zdá být docela podobný.V týdnu končícím 28. ledna zvýšily řízené peníze (hlavní spekulanti) své čisté dlouhé pozice na CORN na 350 tis. kontraktů oproti 311 tis. v předchozím týdnu (nejvyšší čistá dlouhá pozice od května 2022). Na druhou stranu Managed Money stále drží významnou čistou krátkou pozici -106 391 kontraktů (79 797 dlouhých vs. 186 188 krátkých) na pšenici CBOT. Producenti, obchodníci a zpracovatelé drží 74 777 dlouhých vs. 57 751 krátkých kontraktů, což znamená, že jsou čistě dlouzí, což naznačuje, že komerční hráči očekávají vyšší ceny pšenice.

Zdroj: xStation5

Zásoby kukuřice v USA klesají. Rostoucí ceny kukuřice na burze CBOT mohou vytvářet tlak na růst cen pšenice, a to zejména v důsledku několika faktorů, neboť kukuřice a pšenice jsou substituty při výrobě krmiv. Při růstu cen kukuřice tak mohou chovatelé hospodářských zvířat a výrobci krmiv zvýšit spotřebu pšenice, což zvýší její poptávku. Tento efekt je patrný zejména při nízkých zásobách kukuřice nebo v období silné poptávky po krmivech. Vyšší ceny kukuřice mohou přimět zemědělce ke zvýšení osevních ploch kukuřice na úkor pšenice. To může v budoucnu vést ke snížení nabídky pšenice, což vytváří tlak na růst cen. Zdroj: Bloomberg Finance L.P.

PŠENICE (D1)

Pšenice se snaží obrátit trend rostoucí nad EMA200 s pozitivními signály z úrovní MACD a RSI. Klíčovou úrovní ke sledování je nyní 600 a 620 dolarů. Růst nad tyto úrovně může naznačovat, že ceny pšenice mohou vstoupit do fáze oživení.

Zdroj: xStation5