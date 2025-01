PŠENICE roste o 3 % a dosahuje nejvyšší úrovně od poloviny prosince, zatímco USDIDX maže počáteční zisky 📈

Futures na americkou pšenici obchodované na Chicago Board of Trade (WHEAT) dnes vzrostly o více než 3 %, čímž dosáhly úrovní, které nebyly viděny od 12. prosince 2024. Nový americký prezident Trump signalizoval méně agresivní přístup k tarifům, jejichž zavedení bylo odloženo kvůli přezkoumání aktuálních obchodních dohod a politiky s Čínou. Americký dolar dnes oslabuje po silném začátku dne, což pozitivně ovlivňuje ceny amerických zemědělských komodit.

Data Commitment of Traders (CoT)

Spekulativní fondy přidaly 5 756 kontraktů ke své čisté krátké pozici u futures a opcí na pšenici na CBOT ke dni úterý, čímž se jejich čistá krátká pozice zvýšila téměř na 95 tisíc kontraktů.

Zpráva o exportních prodejích z minulého čtvrtka ukázala prodeje pšenice v týdnu od 9. ledna téměř 514 tisíc MT, což přináší celkové prodeje a dodávky na 17,705 MMT. To představuje 77 % projekce USDA, což je výrazně pod průměrným tempem prodejů na úrovni 85 %.

CoT zpráva (k 14. lednu)

Podle poslední zprávy Commitment of Traders měli tzv. "Commercials" (producenti, zpracovatelé, uživatelé, obchodníci atd.) čisté dlouhé pozice na 13 tisících kontraktů pšenice na CBOT, což potenciálně naznačuje očekávání možného růstu cen nebo strategie zajištění. Na druhou stranu "Managed Money" (velcí komoditní spekulanti) drželi čistou krátkou pozici téměř -94 tisíc kontraktů, což naznačuje více medvědí sentiment.

Dlouhé pozice producentů/obchodníků: Snížily se o 7 005 kontraktů.

Snížily se o 7 005 kontraktů. Krátké pozice "Managed Money": Zvýšily se o 3 855 kontraktů.

Zvýšily se o 3 855 kontraktů. Dlouhé pozice swap dealerů: Zvýšily se o 5 864 kontraktů.

Shrnutí

Trh s pšenicí na CBOT zatím není výrazně koncentrovaný, ale mírný sklon k dominanci existuje na straně několika obchodníků se short pozicemi, což by mohlo ovlivnit cenové trendy. Přesto velká (a rostoucí) čistá krátká pozice "Managed Money" může vyvíjet tlak na pokles cen. Avšak poptávka od "Commercials" je solidní a s oslabujícím americkým dolarem by pšenice mohla fundamentálně zvrátit sestupný trend a vzrůst na $60. V takovém případě by velká čistá krátká pozice spekulantů mohla vést k "short squeeze".

Zdroj: xStation5