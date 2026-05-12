Quantum computing: Výsledky spouštějí tržní euforii, ale odvětví je stále v rané fázi

Nedávné kvartální výsledky společností z oblasti quantum computingu znovu vyvolaly silnou vlnu investorského zájmu a výrazně zvýšily valuace napříč celým segmentem. Trh reagoval způsobem typickým pro ranou fázi technologické spekulace, když projevil silný optimismus a soustředil se na tempo růstu tržeb a první známky komerčních kontraktů, zatímco stále do značné míry přehlíží vzdálenou fázi technologické vyspělosti.
Nejvýraznější report přišel od společnosti Quantum Computing Inc., která vykázala tržby přibližně 3,69 milionu USD oproti pouhým 39 tisícům USD před rokem, což představuje mnohonásobný nárůst tržeb. Výsledek zároveň překonal očekávání analytiků kolem 3,13 milionu USD. Společnost však zůstává ztrátová a vykázala čistou ztrátu přibližně 4 miliony USD při současném růstu provozních nákladů. Přesto akcie reagovaly velmi silně a během jediné seance vzrostly o více než 30 %, což ukazuje, jak výrazně trh započítává budoucí potenciál namísto současné ziskovosti.
Rigetti Computing také přinesla solidní růst tržeb. V prvním čtvrtletí 2026 společnost vygenerovala tržby přibližně 4,4 milionu USD, což představuje meziroční růst o více než 200 % a mírné překonání tržních očekávání. Ztráta kolem 4 centů na akcii byla v souladu s odhady. Zároveň ale společnost dál generuje výrazné provozní ztráty kolem 26 milionů USD za čtvrtletí. Za zmínku ovšem stojí, že Rigetti zakončila čtvrtletí s velmi silnou hotovostní pozicí kolem 569 milionů USD a prakticky bez dluhu, což jí poskytuje komfortní finanční polštář pro další rozvoj. Přes pozitivní fundamentální data byla reakce trhu smíšená, což odráží rostoucí citlivost investorů na kvalitu růstu, nejen na jeho tempo.
D-Wave Quantum představila komplexnější obrázek. Kvartální tržby dosáhly přibližně 2,9 milionu USD a meziročně klesly kvůli vysoké srovnávací základně. Společnost zároveň oznámila velmi silný růst bookings, které vzrostly na zhruba 33 milionů USD z přibližně 1,6 milionu USD před rokem. To představuje několikanásobný nárůst budoucích smluvních závazků a trh to v této rané fázi vývoje stále častěji vnímá jako důležitější ukazatel než samotné aktuální tržby. Provozní ztráty však zůstávají vysoké a přesahují 30 milionů USD, což ukazuje, že rozsah komercializace je zatím omezený a v čase nerovnoměrný.
Napříč těmito výsledky se objevuje jasný společný jmenovatel pro celý sektor. Společnosti vykazují velmi vysoké procentuální tempo růstu tržeb, ale z extrémně nízkých základen, což znamená, že v absolutním vyjádření jde stále o byznysy malého rozsahu. Všechny firmy zůstávají ztrátové a jejich obchodní modely jsou stále v experimentálně-komerční fázi, silně závislé na jednotlivých kontraktech a projektech tažených výzkumem a vývojem.
Důležité je, že finanční výsledky a komentáře managementu nijak zásadně nemění širší technologický výhled. Odvětví dál funguje s předpokladem, že plná komercializace quantum computingu, chápaná jako stabilní, škálovatelná a široce využívaná průmyslová aplikace, zůstává vzdálená. Mnohé analýzy i předchozí hodnocení naznačují, že smysluplné širší nasazení této technologie může přijít až na začátku příští dekády.
Současné chování trhu však jasně ukazuje na odpojení mezi valuacemi a aktuální fází technologického vývoje. Investoři zjevně ve velké míře započítávají scénář velmi rychlé adopce, přestože struktura tržeb, úroveň ztrát i charakter kontraktů naznačují, že sektor zůstává spíše ve fázi raného objevování než skutečné komercializace.
Současné prostředí tak odráží klasickou fázi silné tržní euforie, typickou pro vznikající technologie, kdy narativ o budoucím potenciálu převažuje nad tvrdými finančními fundamenty a valuace stále více odrážejí očekávání než skutečný stav rozvoje odvětví.
