Robinhood pod dohledem Nejvyššího soudu

Populární americká investiční aplikace Robinhood dnes ztrácí více než 4 %. Důvodem jsou nepříznivé informace týkající se právních sporů, kterým společnost čelí.
- Společnost čelí žalobě podle „zákona o cenných papírech z roku 1933“, přičemž spor se soustředí na její IPO z roku 2021. Podle hromadné žaloby společnost uvedla investory v omyl ohledně své finanční situace a růstových vyhlídek.
- Podle žaloby společnost mimo jiné nezveřejnila svou zásadní závislost na sezónních tržbách z investic do kryptoměn a takzvaných meme akcií, což byl fenomén velmi populární v období IPO v roce 2021.
- Od ceny IPO na úrovni 38 USD za akcii společnost mezi lety 2022 a 2024 ztratila přibližně 80 % své hodnoty. Úroveň debutu byla překonána až v roce 2025, poté akcie zaznamenaly velmi vysokou volatilitu.
- V poslední době společnost zaznamenala dvě série výrazných, ale křehkých růstů o několik desítek procent. Jedním z nich bylo zvýšení ocenění přibližně o 40 % po zavedení „investičních tokenů“ na akcie soukromých společností, jako jsou OpenAI a Anthropic. Povaha a hodnota těchto nástrojů je v současnosti obtížně odhadnutelná.
Nejvyšší soud, ke kterému byl případ Robinhood postoupen, požádal administrativu Donalda Trumpa o stanovisko ke kvalitě IPO a opodstatněnosti žaloby.
HOOD.US (D1)
Ocenění na grafu se aktuálně nachází v konsolidačním kanálu mezi úrovněmi Fibonacciho retracementu 50 % a 78,6 %. Po otestování úrovně 61,8 % cena prorazila do horní části konsolidace a zastavila se u průměrů EMA. Samotné průměry však vysílají silný medvědí signál – EMA100 překřížila EMA200 shora. Zdroj: xStation5
