🎥 Ranní komentář: Fed chce vyšší sazby, problémy BMW a plány Muska s Cursorem

-
Středeční zasedání Fedu přineslo přesně to, co trhy čekaly — ale s výrazně jestřábím podtónem. Kevin Warsh zakončil svůj první meeting jako předseda Fedu bez změny sazeb, ovšem s náznaky možných budoucích zvýšení. Medián dot plotu pro konec roku 2026 vzrostl na 3,8 %, oproti 3,4 % z březnových projekcí, čímž Fed naznačuje, že letos bude potřeba alespoň jedno zvýšení. Úředníci zároveň zvýšili výhled inflace pro rok 2026 na 3,6 % (headline) a 3,3 % (core). Reakce trhů byla negativní: akcie, krátkodobé dluhopisy i zlato po rozhodnutí klesly — S&P 500 odepsal −1,21 % a Nasdaq −1,34 %. Dvouletý výnos amerických státních dluhopisů vyskočil o 16 bazických bodů na 4,21 %, nejvýše za více než rok. Dolar index posílil přibližně o 1 %, nejlepší den za téměř rok.
Ještě v úterý přišly dvě klíčové zprávy mimo USA. Německý výrobce BMW snížil výhled na rok 2026 kvůli turbulencím z války na Blízkém východě a zhoršujícím se výsledkům na klíčovém čínském trhu. Automobilová divize nově čeká marži EBIT jen ve výši 1–3 % (dříve 4–6 %) a zisk před zdaněním má klesnout výrazně, nikoli jen mírně jako v předchozím výhledu. Na technologické frontě SpaceX souhlasil s akvizicí AI coding startupu Cursor za 60 miliard dolarů v akciích, jen pár dní po historickém IPO kosmické firmy. Transakce má pomoci AI divizi SpaceX — vybudované kolem Muskova xAI — dostat se na úroveň největších AI laboratoří. Akcie SpaceX v úterý posílily přibližně o 16 %.
Dnes investoři vyhlížejí výsledky Kroger (KR) a Accenture (ACN).
-
Středeční zasedání Fedu přineslo přesně to, co trhy čekaly — ale s výrazně jestřábím podtónem. Kevin Warsh zakončil svůj první meeting jako předseda Fedu bez změny sazeb, ovšem s náznaky možných budoucích zvýšení. Medián dot plotu pro konec roku 2026 vzrostl na 3,8 %, oproti 3,4 % z březnových projekcí, čímž Fed naznačuje, že letos bude potřeba alespoň jedno zvýšení. Úředníci zároveň zvýšili výhled inflace pro rok 2026 na 3,6 % (headline) a 3,3 % (core). Reakce trhů byla negativní: akcie, krátkodobé dluhopisy i zlato po rozhodnutí klesly — S&P 500 odepsal −1,21 % a Nasdaq −1,34 %. Dvouletý výnos amerických státních dluhopisů vyskočil o 16 bazických bodů na 4,21 %, nejvýše za více než rok. Dolar index posílil přibližně o 1 %, nejlepší den za téměř rok.
Ještě v úterý přišly dvě klíčové zprávy mimo USA. Německý výrobce BMW snížil výhled na rok 2026 kvůli turbulencím z války na Blízkém východě a zhoršujícím se výsledkům na klíčovém čínském trhu. Automobilová divize nově čeká marži EBIT jen ve výši 1–3 % (dříve 4–6 %) a zisk před zdaněním má klesnout výrazně, nikoli jen mírně jako v předchozím výhledu. Na technologické frontě SpaceX souhlasil s akvizicí AI coding startupu Cursor za 60 miliard dolarů v akciích, jen pár dní po historickém IPO kosmické firmy. Transakce má pomoci AI divizi SpaceX — vybudované kolem Muskova xAI — dostat se na úroveň největších AI laboratoří. Akcie SpaceX v úterý posílily přibližně o 16 %.
Dnes investoři vyhlížejí výsledky Kroger (KR) a Accenture (ACN).
Ekonomický kalendář – jestřábí pauza Fed a klíčová rozhodnutí SNB a BoE (18.06.2026)
Ranní shrnutí – Trh se vrací k normálu po jestřábích prognózách Fed a smíšeném vystoupení Warshe (11.08.2026)
Fed šokoval trhy: Pomalejší růst, nárůst inflace a sazby „výše po delší dobu“
BREAKING: USD po tiskové konferenci FOMC prohlubuje zisky na 0,8 % 📈
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.