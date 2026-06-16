🎥 Ranní komentář: Fox kupuje Roku, další pád Fiserv a pokračující růst SpaceX

Pondělí 15. června přineslo na Wall Street výrazně pozitivní náladu, a to hned ze dvou velkých důvodů. Akcie i komodity reagovaly na dohodu ukončující americko-íránské nepřátelství a otevírající Hormuzský průliv — prezident Trump ji potvrdil v neděli večer. Výsledkem byl solidní růst napříč indexy: S&P 500 +1,65 %, Nasdaq +3,07 % — technologický index si připsal nejlepší den od 31. března. Dow Jones uzavřel na rekordním vrcholu, přidal +0,92 % a zároveň během seance dosáhl nového intradenního maxima všech dob.
Největší korporátní zpráva dne přišla v neděli večer: Fox Corporation oznámil akvizici Roku za 160 dolarů na akcii, celková hodnota transakce dosahuje 22 miliard dolarů. Kombinace spojí živé sportovní, zpravodajské a zábavní portfolio Foxu — včetně streamingové platformy Tubi — s Roku jakožto jedničkou v americkém streamingu dle počtu hodin sledování. Trh deal přijal chladně na straně kupujícího: akcie Foxu třídy A oslabily o 17,2 %, třídy B o 15,7 % a Fox se stal nejhorším výkonnostním členem S&P 500 za ten den.
Dalším výrazným poraženým byl Fiserv (FISV). Po náhlé rezignaci generálního ředitele po pouhých 13 měsících ve funkci akcie v pondělí klesly o přibližně 11 %. Novým CEO se stal Takis Georgakopoulos, který nahradil Mikea Lyonse — ten odchází do čela Truist Financial. Pokles nastal přesto, že Fiserv potvrdil výhled na rok 2026, včetně organického růstu tržeb 1–3 % a upraveného EPS 8,00–8,30 dolaru. Naopak hvězdou týdne zůstává SpaceX (SPCX): akcie v pondělí přidaly téměř dalších 20 % po historickém IPO debutu v pátek, kdy vzrostly o 19 %. Společnost při vstupu na burzu vybrala přibližně 75 miliard dolarů a stala se tak největším IPO v historii.
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