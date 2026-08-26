🎥 Ranní komentář: IPO Anthropicu, Druckenmiller a bondy, výsledky Intuitu a nový čip Open AI

Americké trhy v úterý 25. srpna zakončily v zeleném. Klesající ceny ropy ulevily dluhopisovému trhu a podpořily akcie — S&P 500 přidal 0,3 % a přiblížil se svému historickému maximu, Dow Jones vzrostl o 0,3 % a Nasdaq si připsal 0,7 %. Výnos desetiletého amerického dluhopisu klesl o více než 7 bazických bodů na 4,625 %.
Hlavním tématem dne byl spor o dluhopisový trh. Miliardář Stanley Druckenmiller ostře zkritizoval rozhodnutí ministra financí Scotta Bessenta zdvojnásobit odkupy dlouhodobých dluhopisů (10–30letých) z 2 na 4 miliardy dolarů za operaci — a v op-edu ve Wall Street Journal vyzval, aby trh mluvil sám za sebe. Druckenmiller, jenž byl v minulosti Bessentovým mentorem, argumentoval, že regulátoři by neměli zasahovat do tvorby výnosů. Výnos třicetileté splatnosti přitom minulý týden dosáhl dvacetileté historické maximum.
Po uzavření burzy reportoval Intuit (INTU) výsledky za čtvrtý fiskální kvartál 2026. Tržby dosáhly 4,4 miliardy dolarů, meziročně +14 %. Celkové roční tržby vzrostly rovněž o 14 % a provozní marže se opět rozšířila, přičemž zředěný EPS (GAAP i non-GAAP) stoupl o 20 %. Navzdory solidním číslům investoři reagovali prodejem — výhled pro fiskální rok 2027 zklamal.
Ve světě AI OpenAI zveřejnil nové benchmarky svého vlastního čipu. OpenAI tvrdí, že jeho čip Jalapeño překonal ve výkonnostních testech aktuální nabídku Nvidie — vedl ve dvou kategoriích: v množství AI práce na jednotku výkonu a v rychlosti odpovědí. Jalapeño byl vyvinut ve spolupráci s Broadcomem; nasazení v malých objemech se očekává na konci roku 2026, širší produkce pak v roce 2027. A pozornost investorů přitahuje také blížící se IPO Anthropicu: investoři cílí na hodnotu 2 biliony dolarů, což by z tohoto debutu učinilo největší IPO v historii, které by překonalo SpaceX. Říjnový termín na Nasdaq zůstává v platnosti, přičemž veřejné podání S-1 se očekává již koncem srpna 2026.
Dnes po uzavření burzy reportují výsledky mimo jiné Nvidia (NVDA), Salesforce (CRM) a CrowdStrike (CRWD).
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