🎥 Ranní komentář: Maradonova teorie úrokových sazeb, Accenture a Amazon bude prodávat čipy

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Středa 17. června přinesla na trhy výrazný výkyv — první zasedání Fedu pod vedením nového předsedy Kevina Warshe skončilo bez změny úrokových sazeb, ale s jasným signálem o možných zvýšeních v budoucnu. Aktualizovaný bodový diagram (dot plot) nově projektuje sazby na konci roku 2026 na úrovni 3,8 % (oproti březnovým 3,4 %), přičemž 9 z 18 členů FOMC počítá s alespoň jedním zvýšením sazeb letos. Trhy reagovaly výprodejem. Ve čtvrtek 18. června ale nálada otočila: akcie se odrazily po bouřlivém čtvrtku, když technologie a cyklické tituly zdvihly širší trh a Russell 2000 vedl zisky díky mírnému poklesu výnosů státních dluhopisů. Nasdaq posílil o +1,91 %, S&P 500 o +1,08 % a Dow Jones o +0,14 %.
Klíčovým katalyzátorem byl geopolitický vývoj — prezident Trump podepsal předběžnou mírovou dohodu s Íránem, čímž otevřel cestu k znovuotevření Hormuzského průlivu. Energie proto oslabily. Na firemní frontě reportovala Accenture (ACN) výsledky za fiskální Q3: tržby dosáhly 18,7 mld. USD (+6 % v dolarech) a zisk na akcii vzrostl o 9 % na 3,80 USD, avšak společnost snížila výhled růstu tržeb na rok 2026 na 3–4 % a tržby i nové zakázky mírně zaostaly za konsenzem — akcie se propadly přes 13 %. Amazon (AMZN) oznámil, že jedná o prodeji svých AI čipů Trainium přímo dalším firmám pro použití v jejich datových centrech — tento krok představuje snahu konkurovat Nvidii a využít rostoucí globální poptávku po AI infrastruktuře. Trh zprávu přijal pozitivně; Amazon i Nvidia posílily zhruba o 3 %.
K pojmu z titulku: Maradonovu teorii úrokových sazeb formuloval v roce 2005 Mervyn King, tehdejší guvernér Bank of England — přirovnává centrální banku k Maradonovi, který dokázal překonat protihráče tím, že řídil jejich očekávání, nikoli nutně skutečnými pohyby. Měnová politika funguje podobně: trhy reagují na to, co od centrální banky očekávají, stejně tak jako na to, co skutečně udělá. Warshova první tiskovka je učebnicovým příkladem, jak pouhý posun dot plotu hýbe trhy bez jediného pohybu sazeb.
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Středa 17. června přinesla na trhy výrazný výkyv — první zasedání Fedu pod vedením nového předsedy Kevina Warshe skončilo bez změny úrokových sazeb, ale s jasným signálem o možných zvýšeních v budoucnu. Aktualizovaný bodový diagram (dot plot) nově projektuje sazby na konci roku 2026 na úrovni 3,8 % (oproti březnovým 3,4 %), přičemž 9 z 18 členů FOMC počítá s alespoň jedním zvýšením sazeb letos. Trhy reagovaly výprodejem. Ve čtvrtek 18. června ale nálada otočila: akcie se odrazily po bouřlivém čtvrtku, když technologie a cyklické tituly zdvihly širší trh a Russell 2000 vedl zisky díky mírnému poklesu výnosů státních dluhopisů. Nasdaq posílil o +1,91 %, S&P 500 o +1,08 % a Dow Jones o +0,14 %.
Klíčovým katalyzátorem byl geopolitický vývoj — prezident Trump podepsal předběžnou mírovou dohodu s Íránem, čímž otevřel cestu k znovuotevření Hormuzského průlivu. Energie proto oslabily. Na firemní frontě reportovala Accenture (ACN) výsledky za fiskální Q3: tržby dosáhly 18,7 mld. USD (+6 % v dolarech) a zisk na akcii vzrostl o 9 % na 3,80 USD, avšak společnost snížila výhled růstu tržeb na rok 2026 na 3–4 % a tržby i nové zakázky mírně zaostaly za konsenzem — akcie se propadly přes 13 %. Amazon (AMZN) oznámil, že jedná o prodeji svých AI čipů Trainium přímo dalším firmám pro použití v jejich datových centrech — tento krok představuje snahu konkurovat Nvidii a využít rostoucí globální poptávku po AI infrastruktuře. Trh zprávu přijal pozitivně; Amazon i Nvidia posílily zhruba o 3 %.
K pojmu z titulku: Maradonovu teorii úrokových sazeb formuloval v roce 2005 Mervyn King, tehdejší guvernér Bank of England — přirovnává centrální banku k Maradonovi, který dokázal překonat protihráče tím, že řídil jejich očekávání, nikoli nutně skutečnými pohyby. Měnová politika funguje podobně: trhy reagují na to, co od centrální banky očekávají, stejně tak jako na to, co skutečně udělá. Warshova první tiskovka je učebnicovým příkladem, jak pouhý posun dot plotu hýbe trhy bez jediného pohybu sazeb.
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