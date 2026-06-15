🎥 Ranní komentář: Úspěšné SpaceX IPO, Anthropic pod tlakem, klesající ropa a situacie v Hormuzu

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V pátek americké akciové trhy uzavřely v zeleném: S&P 500 +0,50 %, Nasdaq +0,31 % a Dow Jones +0,70 %. Hlavní hvězdou dne bylo SpaceX. Akcie SPCX se na Nasdaqu otevřely na 150 dolarech, nad IPO cenou 135 dolarů, a krátce po zahájení obchodování vzrostly o více než 20 %; den zakončily na 161,11 dolaru, tedy +19 %. Společnost při IPO vybrala přibližně 75 miliard dolarů prodejem více než 555 milionů akcií, čímž se jedná o největší IPO v historii.
Na druhou stranu Anthropic čelil tlaku regulátorů. Americká vláda vydala direktivu k pozastavení přístupu k modelům Fable 5 a Mythos 5 — den poté, co Anthropic svůj safeguarded model pro širokou veřejnost spustil. Anthropic byl nucen uzavřít přístup k Mythosu v reakci na rozsáhlý příkaz americké vlády.
Na komoditním trhu ropa dále klesá. Globální ropné trhy jsou v období zvýšené volatility — Hormuzský průliv je de facto uzavřen a omezení lodní dopravy trvá již přes tři měsíce od zahájení vojenských akcí 28. února. Ceny ropy od letošních maxim klesly přibližně o 20 % díky rostoucímu optimismu ohledně možné příměří mezi USA a Íránem. EIA ve svém červnovém výhledu snížila odhad světové spotřeby ropy — vysoké ceny, omezená dostupnost paliv a vládní iniciativy tlumí spotřebu zejména v Asii — a právě pokles poptávky by mohl zmírňovat tlak na ceny při dalším narušení průjezdu přes Hormuz.
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V pátek americké akciové trhy uzavřely v zeleném: S&P 500 +0,50 %, Nasdaq +0,31 % a Dow Jones +0,70 %. Hlavní hvězdou dne bylo SpaceX. Akcie SPCX se na Nasdaqu otevřely na 150 dolarech, nad IPO cenou 135 dolarů, a krátce po zahájení obchodování vzrostly o více než 20 %; den zakončily na 161,11 dolaru, tedy +19 %. Společnost při IPO vybrala přibližně 75 miliard dolarů prodejem více než 555 milionů akcií, čímž se jedná o největší IPO v historii.
Na druhou stranu Anthropic čelil tlaku regulátorů. Americká vláda vydala direktivu k pozastavení přístupu k modelům Fable 5 a Mythos 5 — den poté, co Anthropic svůj safeguarded model pro širokou veřejnost spustil. Anthropic byl nucen uzavřít přístup k Mythosu v reakci na rozsáhlý příkaz americké vlády.
Na komoditním trhu ropa dále klesá. Globální ropné trhy jsou v období zvýšené volatility — Hormuzský průliv je de facto uzavřen a omezení lodní dopravy trvá již přes tři měsíce od zahájení vojenských akcí 28. února. Ceny ropy od letošních maxim klesly přibližně o 20 % díky rostoucímu optimismu ohledně možné příměří mezi USA a Íránem. EIA ve svém červnovém výhledu snížila odhad světové spotřeby ropy — vysoké ceny, omezená dostupnost paliv a vládní iniciativy tlumí spotřebu zejména v Asii — a právě pokles poptávky by mohl zmírňovat tlak na ceny při dalším narušení průjezdu přes Hormuz.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.