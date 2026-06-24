Ranní komentář: Výprodej na AI infra akciích, mizející cash flow hyperscalerů a novinky v Metě

Úterý 23. června přineslo výrazné ztráty na amerických trzích — Nasdaq odepsal −2,21 %, S&P 500 −1,44 %, zatímco Dow Jones zůstal prakticky beze změny, přičemž technologický sektor nesl veškerou tíhu výprodeje.
Bezprostředním spouštěčem byl report, podle nějž jihokorejský SK Hynix zpomaluje expanzi výroby pamětí HBM4 šesté generace a přesouvá kapacity zpět do komoditního DRAM trhu — v návaznosti na revize výrobních plánů pro nové čipy Nvidia „Rubin". Jihokorejský Kospi pak v důsledku regulatorního varování před přehřátými pákovými ETF zaměřenými na čipové firmy klesl přibližně o 10 %, přičemž zahraniční investoři masivně prodávali výrobce čipů. Micron (MU), který dnes po burze reportuje výsledky, propadl o 13,18 %. Nvidia ztratila přes 4 %. TSMC odepsal 5,2 %.
Za výprodeje stál i makroekonomický tlak: obavy z možného zvýšení sazeb Fedu spolu s nervozitou z přehřátých valuací AI akcií přiměly investory k výběru zisků. Do toho vstupuje širší téma finanční udržitelnosti AI boomu: agregovaný capex hyperscalerů (Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Oracle) roste tempem přibližně 70 % ročně, zatímco provozní cash flow jen 23 % — obě křivky se mají protnout přibližně ve třetím čtvrtletí 2026, kdy volný cash flow skupiny dosáhne nuly.
Meta mezitím oznámila novou řadu AI brýlí navržených přímo interně, čímž posiluje svoji pozici v segmentu nositelné elektroniky. Nové Meta Glasses startují na 299 dolarech — pod cenou aktuálních modelů Ray-Ban. Zároveň Threads slaví dosažení 500 milionů měsíčních aktivních uživatelů a Meta investovala 900 milionů dolarů za 20% podíl v indické fintech firmě CRED.
Dnes po burze reportuje výsledky Micron (MU) — klíčová bude zejména výhledová guidance k poptávce po HBM čipech a objednávkám datových center pro druhou polovinu roku 2026, neboť právě ta ukáže, zda je výdajový cyklus AI stále v plném proudu. Svá čísla dnes zveřejní také Paychex (PAYX) a Jefferies Financial (JEF).
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.