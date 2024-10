Ranní komentář: Výsledky Broadcomu, slabé údaje z trhu práce a nejhorší týden v tomto roce

Minulý týden byl na akciových trzích z hlediska výkonnosti indexů, jako je S&P 500 nebo Nasdaq 100, nejhorší. Zakončili jsme ho výrazným pátečním poklesem poté, co vyšly o něco slabší údaje z trhu práce ve Spojených státech. Akcioví investoři tak v září mírně negativněji revidují svůj výhled na další čtvrtletí, a akciový trh tak na to reaguje výrazným poklesem. Tento týden bude z klíčových údajů zveřejněna americká inflace nebo zasedání Evropské centrální banky, která pravděpodobně sníží úrokové sazby o 25 bb. Výsledky společnosti Broadcom (AVGO.US) byly nad očekávání dobré, ale slabší výhled investory vyděsil a akcie se v pátek propadly o 10 %. To vše dnes v ranním komentáři: