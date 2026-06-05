🎥 Ranní komentář: Výsledky Lululemon, pád Ciena Corp. a další fond omezuje výběry

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Čtvrtek přinesl výraznou rotaci na Wall Street — Dow Jones posílil o +1,73 % a uzavřel na novém historickém maximu, zatímco Nasdaq ztratil −0,09 % a S&P 500 připsal skromných +0,41 %. Rotaci nastartoval výprodej Broadcomu, který přiměl investory snižovat expozici vůči akciím navázaným na umělou inteligenci. Broadcom po výsledcích ztratil přes 15 % — tržby Q2 sice dosáhly 22,19 mld USD, ale mírně zaostaly za analytickými odhady. Na straně vítězů táhlo Dow výše UnitedHealth (+5 %), JPMorgan Chase (+3 %) a Walmart (téměř +1 %).
Lululemon po zavírací zvonce vykázalo tržby Q1 ve výši 2,5 mld USD — překonalo odhady o přibližně 60 mil. USD. Firma nicméně snížila celoroční výhled a vydala slabý výhled na aktuální čtvrtletí; interim CEO Meghan Frank jako příčinu uvedla negativní mediální komentáře a neúspěšné produktové launche. Lululemon nyní očekává tržby 2026 mezi 11,0 a 11,15 mld USD — výrazně pod původním pásmem 11,35–11,50 mld USD — a zároveň snížilo výhled EPS o více než 1 dolar na pásmo 10,95–11,15 USD. Ciena Corp. (navzdory výsledkům Q2, které překonaly konsensuální odhady, a zvýšení celoročního výhledu) uzavřela s propadem −13,66 % — trh negativně reagoval zejména na zklamání z Broadcomových čísel a začal se ptát, zda AI rally neztrácí dech.
Blackstone jako další velký správce aktiv omezil výběry ze svého vlajkového private credit fondu poté, co investoři požadovali stáhnout 10 % podílů. Z 79miliardového BCRED fond povolí výběry jen do výše 5 % — standardního limitu pro tyto nástroje. Jde o součást širšího trendu v neobchodovaném private credit sektoru, kde investoři přehodnocují alokace do alternativ mimo jiné kvůli atraktivním výnosům likvidních dluhových nástrojů. Dnes trhy čekají na výsledky Hyundai Motor Group (HCMLY) a data amerického trhu práce za květen (nonfarm payrolls).
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Čtvrtek přinesl výraznou rotaci na Wall Street — Dow Jones posílil o +1,73 % a uzavřel na novém historickém maximu, zatímco Nasdaq ztratil −0,09 % a S&P 500 připsal skromných +0,41 %. Rotaci nastartoval výprodej Broadcomu, který přiměl investory snižovat expozici vůči akciím navázaným na umělou inteligenci. Broadcom po výsledcích ztratil přes 15 % — tržby Q2 sice dosáhly 22,19 mld USD, ale mírně zaostaly za analytickými odhady. Na straně vítězů táhlo Dow výše UnitedHealth (+5 %), JPMorgan Chase (+3 %) a Walmart (téměř +1 %).
Lululemon po zavírací zvonce vykázalo tržby Q1 ve výši 2,5 mld USD — překonalo odhady o přibližně 60 mil. USD. Firma nicméně snížila celoroční výhled a vydala slabý výhled na aktuální čtvrtletí; interim CEO Meghan Frank jako příčinu uvedla negativní mediální komentáře a neúspěšné produktové launche. Lululemon nyní očekává tržby 2026 mezi 11,0 a 11,15 mld USD — výrazně pod původním pásmem 11,35–11,50 mld USD — a zároveň snížilo výhled EPS o více než 1 dolar na pásmo 10,95–11,15 USD. Ciena Corp. (navzdory výsledkům Q2, které překonaly konsensuální odhady, a zvýšení celoročního výhledu) uzavřela s propadem −13,66 % — trh negativně reagoval zejména na zklamání z Broadcomových čísel a začal se ptát, zda AI rally neztrácí dech.
Blackstone jako další velký správce aktiv omezil výběry ze svého vlajkového private credit fondu poté, co investoři požadovali stáhnout 10 % podílů. Z 79miliardového BCRED fond povolí výběry jen do výše 5 % — standardního limitu pro tyto nástroje. Jde o součást širšího trendu v neobchodovaném private credit sektoru, kde investoři přehodnocují alokace do alternativ mimo jiné kvůli atraktivním výnosům likvidních dluhových nástrojů. Dnes trhy čekají na výsledky Hyundai Motor Group (HCMLY) a data amerického trhu práce za květen (nonfarm payrolls).
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.