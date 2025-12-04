Ranní shrnutí (04.12.2025)

- Nové důkazy o ochlazování amerického trhu práce, které se odrazily jak ve slabších údajích ADP o zaměstnanosti, tak v poklesu složky zaměstnanosti v průzkumu ISM ve službách, včera vyvolaly výrazný posun v tržních očekáváních. Investoři stále více věří, že Federální rezervní systém by mohl přistoupit ke snížení sazeb již na svém závěrečném zasedání roku 2025, což podpořilo akcie a zároveň vyvíjelo tlak na pokles výnosů amerických dluhopisů a dolaru.
- Listopadová statistika payrolls překvapila negativně a zaznamenala největší měsíční pokles od začátku roku 2023, což posílilo obavy, že trh práce ztrácí dynamiku. Index ISM služeb sice ukázal mírné zlepšení aktivity, ale subindex cen placených dodavatelům klesl na sedmiměsíční minimum, což naznačuje pokračující oslabení inflačních tlaků. Dnes se trhy zaměří na žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA (13:30), které by mohly přinést další informace o vývoji trhu práce.
- Přestože několik velkých technologických titulů zaostalo, celkové tržní rozpětí se výrazně zlepšilo, více než 350 společností z indexu S&P 500 uzavřelo v plusu. Index S&P 500 uzavřel na 6 850 bodech, což znamená sedmý růst za posledních osm seancí. Futures na hlavní americké indexy se dnes ráno obchodují prakticky beze změny. Na devizovém trhu EURUSD klesá přibližně o 0,15 %, zatímco Bitcoin se drží kolem hranice 93 000.
- V oblasti polovodičů vyjádřil generální ředitel Nvidie Jensen Huang skepsi ohledně toho, že Čína přijme čipy H200, i kdyby USA zmírnily vývozní omezení, což podtrhuje přetrvávající geopolitické tlaky v tomto sektoru. Akcie Microsoftu krátce klesly po zprávách o slabší poptávce po některých AI produktech, ale následně se zotavily poté, co vedení potvrdilo, že celkové cíle AI tržeb zůstávají beze změny.
- Na dluhopisových trzích došlo k výraznému růstu napříč výnosovou křivkou, což stlačilo dvouletý výnos pod 3,5 % a přispělo k nejslabší seanci dolaru od září.
- Asijské trhy reagovaly na měkčí data z USA. Japonsko výrazně posílilo, indexy Topix a Nikkei 225 vzrostly o více než 1,5 %, protože investoři započítávali vyšší pravděpodobnost snížení sazeb Fedem příští týden. Zvláště silná byla poptávka po dlouhodobých japonských státních dluhopisech, kdy aukce 30letých JGB zaznamenala nejvyšší poměr nabídky k pokrytí od roku 2019, čímž navázala na pozitivní reakci na prodej 10letých dluhopisů ze začátku týdne.
- Síla poptávky po JGB pomohla zmírnit obavy z fiskálních problémů a spekulací o možném zvýšení sazeb Bank of Japan na zasedání 19. prosince.
- V celém regionu index MSCI Asia-Pacific vzrostl o 0,5 %. Jižní Korea a Tchaj-wan však mírně ztratily a přerušily dvoudenní růstovou sérii. Mezitím se index amerického dolaru stabilizoval po prudkém středečním poklesu, zatímco výnosy amerických dluhopisů dále klesají.
- Futures na zemní plyn se obchodují na nejvyšší úrovni od prosince 2022. Brent crude se drží kolem 63 USD za barel, zatímco zlato oslabuje o více než 0,3 %. Realizace zisků tlačí dolů i měď, která klesá z rekordního maxima 11 530 USD na 11 450 USD za tunu. Kakao si připisuje jen mírný zisk a obchoduje se kolem 5 500 USD za tunu, zatímco kávu se drží poblíž 372 USD.
- Poradci Donalda Trumpa se ve čtvrtek v Miami na Floridě setkají s hlavním ukrajinským vyjednavačem kvůli dalším rozhovorům o míru mezi Ruskem a Ukrajinou, uvedla agentura AP. Trump uvedl: „Putin chce ukončit válku (...) Jsou k tomu potřeba dva (...) Nemohu říct, co vyplyne ze schůzky Witkoffa s Putinem. Witkoff měl s Putinem poměrně dobré jednání. Uvidíme, co se stane.“
DE40: Přiměřená data, mírný růst
