US OPEN: Sváteční období tlumí volatilitu navzdory politickým rizikům

Generální ředitel Applu nakupuje akcie Nike
USA uvalují sankce na představitele EU
Donald Trump komentuje své volby na post prezidenta FEDu
Intel čelí problémům v konkurenci s Nvidií
Další vyšetřování společnosti Tesla
Americká seance zahajuje obchodování s omezenou volatilitou v důsledku pokračujícího svátečního období. Výraznější pokles je patrný na indexu Russell 2000, kde US2000 klesá o 0,2 %. Obchodování na Wall Street bude dnes zkráceno do 19:00.
Navzdory probíhajícím svátkům došlo k několika významným politickým událostem s dopadem na trhy:
- Jeden z poradců ministra financí USA Joe Lavorgna v rozhovoru uvedl, že „FED by měl snižovat úrokové sazby i v případě, že ekonomika roste.“ Tento narativ potvrdil i prezident USA, který na sociálních sítích napsal, že „chce, aby předseda FEDu snižoval úrokové sazby“ a že „nikdo, kdo to nechce dělat, se předsedou FEDu nestane.“
- USA učinily bezprecedentní krok a uvalily vízové sankce na pět evropských představitelů, kteří se podíleli na přípravě legislativy regulující trh digitálních služeb. Jde o reakci na sérii pokut udělených v posledních čtvrtletích americkým společnostem za monopolní praktiky, protipotřebitelské chování a nelegální zpracování uživatelských dat. Americká strana i přes obsáhlá vysvětlení Evropské komise nadále tvrdí, že pokuty jsou politicky motivované a nesou znaky cenzury.
- Současně americká administrativa oznámila další odklad cel na čínské čipy a polovodiče, a to až do července 2027.
Makroekonomická data:
Ministerstvo práce USA zveřejnilo údaje o žádostech o podporu v nezaměstnanosti, které dopadly lépe, než se očekávalo, když týdenní počet klesl na 214 tisíc. Obavy však může vyvolávat výrazný nárůst opakovaných žádostí, které dosáhly 1,92 milionu.
US100 (D1)
Zdroj: xStation5
Kupujícím se podařilo uhájit úroveň FIBO 50, kde byla zóna podpory dále posílena klouzavým průměrem EMA100. Cena se aktuálně nachází v další rezistentní zóně na úrovni lokálních maxim. Momentum klouzavých průměrů EMA naznačuje pokračování rostoucího trendu a MACD rovněž vysílá růstový signál, když se linie indikátoru dostala nad signální křivku. Zároveň však RSI(14) začíná dosahovat zvýšených hodnot a další neúspěšný pokus o dosažení posledního maxima může signalizovat slábnoucí sílu kupců.
Aktuálním cílem strany poptávky je otestování posledního ATH, zatímco strana nabídky musí vyvést cenu z rostoucího trendového kanálu a stlačit ji k úrovni FIBO 38,2, což by otevřelo prostor pro další korekci.
Firemní zprávy:
-
Nike (NKE.US) – Akcie společnosti rostou o více než 2 % poté, co vyšlo najevo, že CEO Applu nakoupil akcie v hodnotě 2,95 mil. USD.
-
Dynavax (DVAX.US) – Společnost zaměřená na výzkum a výrobu vakcín byla akvírována francouzskou společností Sanofi. Akvizice proběhla za cenu 15,5 USD za akcii, což představuje výraznou prémii vůči tržnímu ocenění.
-
UiPath (PATH.US) – Akcie společnosti posilují o více než 8 % po zařazení do indexu S&P 500.
-
Intel (INTC.US) – Výrobce čipů klesá přibližně o 3 % v reakci na informace o neúspěšných testech výrobního procesu 18A u společnosti Nvidia.
-
Tesla (TSLA.US) – Úřad Defect Investigation Office zahájil vyšetřování mechanismu zamykání dveří u modelu Tesla Model 3. Šetření se týká 179 071 vozidel z roku 2022. Regulátor má podezření, že mechanismus není snadno přístupný, což může představovat riziko pro osoby ve vozidle.
