Ranní shrnutí (06.05.2026)

- Představitelé Trumpovy administrativy zvolili vůči Íránu jasně mírnější tón. Signalizují tak menší ochotu k další eskalaci.
- Rubio oznámil konec operace Epic Fury, zatímco Hegseth uvedl, že příměří trvá. Generál Caine řekl, že íránské útoky nepřekročily hranici, která by vyžadovala obnovení rozsáhlých bojových operací. Trhy to vyhodnotily jako jasný posun směrem k deeskalaci.
- Trump pozastavil Project Freedom. Jde o americkou operaci určenou na pomoc uvázlým lodím v Hormuzském průlivu. Rozhodnutí má podpořit jednání a snížit nedůvěru Íránu vůči záměrům USA. Samotná blokáda zůstává v platnosti, ale operace doprovodu lodí byly dočasně pozastaveny. Trh to vnímá jako taktický ústupek, který má pomoci dokončit dohodu.
- Ceny ropy dnes klesají o 1,70 % na 108,50 (OIL) a 100,90 (OIL.WTI). Rizika však zůstávají zvýšená, protože blokáda Hormuzského průlivu je stále formálně v platnosti.
- Akcie v asijsko-pacifickém regionu výrazně rostly, protože se zlepšil sentiment díky nadějím na mír. Jihokorejský KOSPI posiluje o více než 6 %, čínské indexy rostou o 0,60–0,90 %, australský index přidává 0,85 % a japonský index roste o 0,40 %.
- Americké futures také posílily. Index Nasdaq podpořily silné tržby AMD.
- Australský dolar dosáhl nejvyšší úrovně za čtyři roky, zatímco novozélandský dolar vystoupal na nejvyšší úroveň za dva měsíce. Růst podpořila plošná slabost USD a zlepšující se globální risk-on sentiment.
- Zlato se přiblížilo k úrovni 4 650 USD a přidává téměř 2,00 % díky slabšímu dolaru a klesajícím cenám ropy.
- Evropská unie vyzvala USA k návratu k dohodnutým 15% clům podle dohody z Turnberry. Brusel chce obnovit hlavní ustanovení dohody před jejím prvním výročím v červenci. Trump pohrozil vyššími cly na evropská auta a obvinil EU z nedodržování dohody. Obě strany se dohodly na zintenzivnění obchodních jednání.
- Míra nezaměstnanosti na Novém Zélandu klesla na 5,3 % a překonala očekávání trhu. Růst zaměstnanosti mírně zpomalil, ale náklady práce rostly výrazněji, než se čekalo.
- Japonské ministerstvo financí zesílilo snahy proti oslabování jenu. To poslalo USDJPY na nejnižší úroveň za deset týdnů. Úřady se snaží získat čas, dokud se situace na Blízkém východě nestabilizuje.
- AMD.US překonala očekávání trhu v oblasti EPS, tržeb a provozního zisku. Společnost také zvýšila výhled tržeb a marží pro druhé čtvrtletí. Cena akcie v after-hours obchodování roste o 16,50 %.
- Super Micro překonala odhady očištěného EPS, i když tržby zaostaly za očekáváním. Hrubé marže byly výrazně nad odhady a výhled EPS pro Q4 překonal konsenzus. Cena akcie v after-hours obchodování roste o 18,00 %.
