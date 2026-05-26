Inflace znovu komplikuje plány ECB. Ve hře je další zvýšení sazeb 🚨

- ECB pravděpodobně v červnu zvýší výhled inflace kvůli dražší energii.
- Dosavadní prognóza pro rok 2026 počítá s inflací 2,6 %.
- Trhy očekávají zvýšení depozitní sazby o 25 bazických bodů na 2,25 %.
- Delší konflikt a drahá ropa mohou vést k širším inflačním tlakům v eurozóně.
- ECB pravděpodobně v červnu zvýší výhled inflace kvůli dražší energii.
- Dosavadní prognóza pro rok 2026 počítá s inflací 2,6 %.
- Trhy očekávají zvýšení depozitní sazby o 25 bazických bodů na 2,25 %.
- Delší konflikt a drahá ropa mohou vést k širším inflačním tlakům v eurozóně.
Evropská centrální banka pravděpodobně v červnu zvýší svou kvartální prognózu inflace. Hlavním důvodem jsou zvýšené ceny energií, které zůstávají pod tlakem kvůli válce s Íránem. Hlavní ekonom ECB Philip Lane v rozhovoru pro Nikkei uvedl, že banka pravděpodobně přistoupí k dalšímu zvýšení inflačního výhledu.
ECB dosud pro rok 2026 počítá s inflací na úrovni 2,6 %. Nejnovější průzkum ekonomů agentury Bloomberg však očekává, že spotřebitelské ceny letos vzrostou o 2,9 %. Vyšší ceny ropy a dalších energetických komodit tak mohou oddálit návrat inflace blíže k cíli centrální banky.
Lane upozornil, že problém nemusí zůstat omezený pouze na energie. ECB podle něj očekává také nepřímé dopady, které se mohou postupně propsat do širších cen v ekonomice. Pokud by se energetický šok změnil v obecnější inflační problém, šlo by podle něj o velmi vážné riziko pro měnovou politiku.
Trhy aktuálně počítají s tím, že ECB na červnovém zasedání zvýší depozitní sazbu o 25 bazických bodů na 2,25 %. Podporu takovému kroku vyjádřila také členka Výkonné rady ECB Isabel Schnabel. Lane se však k výsledku nadcházejícího zasedání jednoznačně nevyjádřil a zdůraznil, že centrální banka se v prostředí nejistoty nechce předem zavazovat.
ECB nyní pracuje se třemi možnými scénáři dalšího vývoje. Pokud by byl energetický šok jen malý a dočasný, banka by jej mohla přehlédnout. Pokud by byl trvalejší, ale středně silný, mohla by přijít omezená reakce v podobě sazeb. V případě silného šoku, který by se rozšířil do dalších částí ekonomiky, by však byla nutná výraznější měnověpolitická odpověď.
Důležité bude, jak dlouho bude konflikt pokračovat a zda se vyšší ceny energií promítnou do dalších položek spotřebitelského koše. Čím déle zůstane ropa drahá, tím menší je pravděpodobnost, že půjde pouze o krátkodobý cenový výkyv. To by mohlo ECB přimět k opatrnějšímu postoji a prodloužit období vyšších sazeb.
Pro investory je zpráva důležitá zejména kvůli očekávání dalšího vývoje úrokových sazeb v eurozóně. Vyšší inflační prognóza může podpořit euro a zvýšit výnosy dluhopisů, zároveň však může zhoršit náladu na akciových trzích, protože dražší financování bývá negativní pro citlivější sektory.
Více o Forexu:
- Forex a trh s úrokovými sazbami
- Forexový broker: Jak začít cestu na měnových trzích
- Obchodování Forexu – Jak investovat do Forex CFD?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 70 CFD na globální měnové páry!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Makro kalendář: Geopolitika v centru pozornosti (25.05.2026)
Ranní shrnutí: USA útočí na Írán – co bude dál s jednáními? (25.05.2026)
🎥 Ranní komentář: Růst Delivery Hero, problémy zemědělců a nový čip od Huawei
🎥 Ranní komentář: Výsledky Nvidie, CSG, růst aerolinek a zažehnání stávky v Samsungu
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.