Ranní shrnutí (07.11.2025)

- Asijsko-pacifické indexy se obchodují smíšeně. Čínské indexy klesají o 0,10-0,70 %, japonský JP225 získává 0,05 %, zatímco australský AU200.cash klesá o 0,54 %.
- Na devizovém trhu, volatilita zůstává v první části dne nízká. Americký dolar se pohybuje výše(USDIDX +0,17 %). Mezi nejslabší měny patří novozélandský dolar a japonský jen, oba klesají přibližně o 0,10-0,20 %. Naopak mezi nejúspěšnější měny patří australský dolar, který vzrostl o 0,10-0,15 %.
- Společnost Tesla schválila Elonu Muskovi masivní desetiletý balíček odměn závislých na výkonnosti v hodnotě 1 bilionu USD, který je vázán na dosažení milníků, jako je 20 milionů prodaných vozidel ročně, 1 milion robotických os, 1 milion humanoidních robotů a zvýšení tržní kapitalizace z 1,5 na 8,5 bilionu USD. Pro srovnání, v roce 2024 dodala Tesla přes 1,7 milionu elektromobilů.
- Bílý dům oznámil, že nevydá žádné vývozní licence pro čipy umělé inteligence společnosti Nvidia s omezeným přístupem určené pro Čínu, čímž zvrátil dřívější signály pružnosti ze strany prezidenta Trumpa.
- Beth Hammacková z clevelandského Fedu uvedla, že si přeje, aby politika zůstala „na restriktivní straně“, a poznamenala, že ačkoli žádné další zvýšení není základním předpokladem , nelze je vyloučit.
- Alberto Musalem ze St. Louis Fed zdůraznil odolnost americké ekonomiky, očekává zpomalení ve 4. čtvrtletí a následné oživení v roce 2026, přičemž varoval, že cla a velký deficit představují proinflační rizika.
- Představitelé Fedu nadále zdůrazňují opatrný postoj, což signalizuje, že centrální banka nespěchá s agresivním uvolňováním politiky.
- Čínská lidová banka stáhla z bankovního systému prostřednictvím operací na volném trhu čistých 1,57 bilionu jüanů, což je největší snížení likvidity od ledna 2024.
- V Japonsku výdaje domácností v září vzrostly o 1,8 % r/r (pátý nárůst v řadě), ale zaostaly za odhady +2,5 %, a to především díky výdajům na automobily a rekreaci.
- Vývoz se navzdory očekávání růstu snížil o 1,1 % r/r (v USD), zatímco dovoz vzrostl pouze o 1,0 %, což rovněž zaostalo za prognózami.
- Trump se setkal s představiteli středoasijských zemí a oznámil plány na prohloubení spolupráce v oblasti kritických surovin s cílem snížit závislost na Číně. Příkladem je nákup 70% podílu společnosti Cove Capital v kazašských ložiscích. Tato iniciativa je označována za strategickou povahu.
