Ranní shrnutí (09.10.2025)

- Futures na indexy na Wall Street zůstávají beze změny, dolar mírně oslabuje
- Zápis z jednání FOMC s trhy nepohnul
- NATGAS před zprávou EIA o zásobách klesá
- Futures na americké indexy se dnes obchodují beze změny, zatímco dolar (USDIDX) klesl o 0,1 %. Mezi klíčové události na programu patří zápis z jednání ECB ve 12:30, projev Jeroma Powella ve 13:30 a údaje o velkoobchodu v 17:00. Kolem 10:00 - před otevřením Wall Street - oznámí společnost PepsiCo své výsledky za 3. čtvrtletí, čímž fakticky začne výsledková sezóna velkých amerických společností.
- Včerejší zářijový zápis z jednání FOMC ukázal, že Federální rezervní systém zaujal opatrně optimistický tón vůči hospodářskému růstu. Představitelé Fedu revidovali směrem nahoru své prognózy růstu HDP pro období 2025-2028, což signalizuje rostoucí důvěru, že si americká ekonomika může udržet dynamiku i při postupném uvolňování měnové politiky.
- Politický konsenzus směřuje k pokračujícímu, ale mírnému uvolňování - téměř všichni účastníci podpořili zářijové snížení sazeb o 25 bazických bodů, zatímco někteří preferovali žádnou změnu a jeden se vyslovil pro hlubší snížení o 50 bazických bodů. To naznačuje záměr Fedu vyvážit podporu růstu s udržením kontroly inflace.
- Navzdory mírnějšímu postoji zůstává ústředním bodem inflační ostražitost - účastníci uznali, že inflační rizika přetrvávají, ale zároveň upozornili na rostoucí rizika na trhu práce. Shodli se na tom, že nástroje, jako je stálá repo facilita, by mohly pomoci stabilizovat peněžní trhy během procesu kvantitativního zpřísňování.
- Drahé kovy zůstávají blízko nedávných maxim; zlato kleslo jen o 0,1 %, zatímco stříbro vzrostlo o 0,5 %. Kryptoměny jsou však pod tlakem - Bitcoin se obchoduje kolem 122 000 USD, což je pokles z dřívějších 125 000 USD, a Ethereum ztrácí téměř 2 %.
- Futures na zemní plyn klesají o téměř 1 %. V 15:30 zveřejní EIA týdenní údaje o zásobách, přičemž trh očekává prudký nárůst na 77 mld. kubických stop z předchozích 53 mld. kubických stop.
- Donald Trump zopakoval, že ne všichni federální zaměstnanci dostanou náhradu mzdy za období uzavření vlády, zatímco IRS oznámil, že 46 % jeho zaměstnanců bude během uzavření vlády propuštěno.
