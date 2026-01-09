Ranní shrnutí (09.01.2026)

- Včera na Wall Street investoři snížili expozici vůči loňským vítězům v sektoru technologií a přesměrovali kapitál do producentů energií, spotřebního zboží a menších společností, což naznačuje, že se pozicování diverzifikuje a není tak koncentrované. Dnes futures na americké indexy mírně klesají.
- Index Nasdaq 100 oslabil přibližně o 0,6 %, čímž ukončil krátké třídenní posilování. Slabost u největších technologických titulů, včetně Nvidia a Apple, zatížila index a posílila myšlenku, že téma „mega-cap leadershipu“ může krátkodobě ztrácet na síle.
- Trhy dnes vyhlížejí dva hlavní katalyzátory: páteční zprávu o zaměstnanosti v USA (Non-Farm Payrolls) v 14:30 a možné rozhodnutí Nejvyššího soudu v souvislosti s Trumpovými cly. V 16:00 se také dozvíme předběžná data o spotřebitelské důvěře a inflačních očekáváních od University of Michigan.
- Akcie zbrojního sektoru včera posílily poté, co prezident Donald Trump naznačil vyšší vojenské výdaje, což připomíná, že politické titulky mohou rychle ovlivnit výkonnost odvětví, zejména těch, která jsou přímo napojena na vládní rozpočty.
- Malé společnosti dále přitahovaly pozornost, když klíčový index Russell 2000 dosáhl nového maxima a vzrostl o více než 1 % (4,5 % od začátku roku). Investoři rozšiřují zaměření mimo technologické akcie a více diverzifikují do růstově orientovaných domácích firem.
- Globální rally na dluhopisech se zastavila. Americké státní dluhopisy oslabily a výnos desetiletého bondu vzrostl na přibližně 4,18 %, což odráží trh, který nepočítá s prudkým zpomalením, ale vnímá rizika růstu a inflace vyváženěji.
- Signály z trhu práce podpořily sentiment: oznámené propouštění ve firmách kleslo na nejnižší úroveň za posledních 17 měsíců, zatímco týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti vzrostly méně, než se očekávalo. Společně to zmírnilo obavy z náhlého zhoršení ekonomických podmínek.
- Index MSCI Asia Pacific kolísal mezi mírnými zisky a ztrátami, což je běžné, když je na trhu likvidita, ale chybí přesvědčení. Region se obecně přepnul do režimu „čekání a sledování“ před zveřejněním amerických makrodat.
- Japonsko vyniklo jako relativní vítěz, podpořené slabším jenem a silnými výsledky společnosti Fast Retailing, což podpořilo širší akciový trh a ukázalo, jak výkyvy měny mohou rychle ovlivnit výkonnost lokálního trhu.
- V těžebním sektoru akcie Rio Tinto oslabily uprostřed pokračujících rozhovorů o možné dohodě s Glencore. Jakýkoli zásadní pokrok by měl strategický význam, protože by vytvořil hráče s obrovským vlivem na dodávky průmyslových kovů.
- Futures signalizovaly pozitivní otevření pro evropské akcie, zatímco americké indexové futures zůstaly beze změny, což potvrzuje opatrnost investorů před zveřejněním dat a právních rozhodnutí, která by mohla změnit krátkodobý výhled.
- Americké státní dluhopisy oslabily, zatímco hypoteční cenné papíry našly podporu po zprávách, že Trump zvažuje plán na nákup hypotečních dluhopisů v hodnotě 200 miliard USD. Trh to vnímá jako pozitivní signál pro hypoteční sektor a širší úvěrové podmínky.
- Americký dolar míří k nejsilnějšímu týdnu od listopadu, což obvykle zpřísňuje globální finanční podmínky a působí jako protivítr pro komodity a riziková aktiva, která preferují slabší dolar.
- Ceny ropy dále rostly, když obchodníci sledovali vývoj kolem Venezuely a Íránu, což udržuje geopolitické rizikové prémie a komplikuje inflační očekávání.
- Zlato a stříbro oslabily v souladu s pevnějšími výnosy a silnějším dolarem, zatímco defenzivní zájem o kovy ustoupil ve prospěch nadcházejících makrodat.
- Jihokorejský won oslabil vůči dolaru po spuštění 24hodinového obchodování s měnami, což ukazuje, že změny ve struktuře trhu mohou ovlivnit likviditu a krátkodobé pohyby měn, zejména v obdobích silného dolaru.
- Rusko zaútočilo na Ukrajinu stovkami dronů a pravděpodobně i balistickou střelou středního doletu Oreschnik, přičemž cílem byla klíčová energetická infrastruktura. Objevily se spekulace, že mohl být zasažen podzemní zásobník plynu na západě Ukrajiny, což by mohlo ovlivnit až 17 miliard kubických stop zemního plynu.
- Donald Trump uvedl, že USA vojensky zasáhnou v Íránu, pokud budou zabiti demonstranti. Přes noc se protesty údajně rozšířily po celé zemi spolu s výpadky internetu a telefonních služeb.
