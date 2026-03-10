Ranní shrnutí (10.03.2026)

- Indexy: Futures na americké indexy rostou přibližně o 0,2 % po vyjádřeních Donalda Trumpa ohledně konce války v Íránu. Evropské kontrakty zůstávají pod tlakem (EU50: -0,4 %).
- Válka v Íránu: Podle Donalda Trumpa by válka v Íránu mohla brzy skončit a postup USA je už nyní výrazně dál než původní plán operace na 4–5 týdnů. Americký prezident zároveň pohrozil Íránu, že pokud zablokuje tok ropy přes Hormuzský průliv, Spojené státy zesílí útoky s cílem zemi zcela zničit.
- Asijská seance: V regionu Asie a Pacifiku převládají růsty na vlně Trumpových slov naznačujících blízký konec války v Íránu. Sentiment podpořila také výborná data o exportu z Číny. Index KOSPI roste až o 5,5 %, což si vynutilo dočasné přerušení obchodování. Čínský HSCEI přidává zhruba 1,5 %, zatímco Nikkei 225 roste o 2,9 %.
- Růst v Japonsku: Japonské HDP za 4Q 2025 bylo revidováno z 0,1 % na 1,3 % y/y, čímž překonalo všechny odhady díky firemním investicím (+1,3 % q/q oproti očekávaným 0,2 % q/q) a domácí poptávce. Poprvé za 13 měsíců byl zaznamenán růst reálných mezd (+1,4 %), což zlepšuje kupní sílu domácností. Měnový pár USDJPY prohlubuje pokles o 0,15 %, protože data zvyšují očekávání růstu sazeb v Japonsku.
- Mezinárodní obchod Číny: Přebytek obchodní bilance Číny za období leden–únor 2026 dosáhl rekordních 213,62 miliardy USD (odhad: 177,4 miliardy USD). Export vzrostl o 21,8 % y/y a výrazně překonal očekávání navzdory poklesu obchodu s USA o 16,9 %. Růst táhl obchod s EU (+19,9 %) a ASEAN (+20,3 %). Zároveň se inflace odrazila na 1,3 %. Silná data naznačují, že Peking se může v nejbližší době zdržet další ekonomické podpory.
- Měnová politika v Austrálii: Andrew Hauser z RBA oznámil, že na příštím zasedání centrální banky proběhne „náročná debata“ o měnové politice. Zdůraznil rozdílné názory uvnitř RBA a vysoké a nejisté riziko energetického šoku způsobeného válkou v Íránu. Vedle Hauserových komentářů se zlepšila také data o spotřebitelské důvěře.
- Forex: Po včerejší korekci a pokusu o odraz na začátku asijské seance se dolarový index USDIDX obchoduje beze změny kvůli nejistému časovému rámci války v Íránu a konsoliduje po nedávných ziscích. Zlepšení rizikové nálady signalizuje růst AUDUSD (+0,34 %), který je ale částečně dán i stále jestřábím výhledem politiky RBA. EURUSD se obchoduje beze změny na 1,163.
- Komodity: Ropa Brent a WTI roste o 4 %, respektive 1,65 %, po včerejší rekordní volatilitě a pohybu směrem k 120 USD za barel (Brent aktuálně na 93,60 USD). Během pauzy v posilování dolaru rostou také drahé kovy. Zlato přidává 0,45 % na 5 176 USD za unci a stříbro roste o 1,7 % na 89,22 USD za unci.
- Optimismus na kryptu: Bitcoin přidává dalších 1,9 % a znovu se přibližuje psychologické hranici 70 000 USD. Ethereum roste o 2 % na 2 045 USD.
