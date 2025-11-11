Ranní shrnutí (11.11.2025)

- Americký dolar dnes posiluje, zatímco americké akciové indexy se po včerejším růstu, kdy akcie společnosti Nvidia vzrostly o více než 5 % – což je jejich nejsilnější výkon od dubna –, obchodují převážně beze změny. Trhy jsou stále více přesvědčeny, že rekordně dlouhé uzavření americké vlády se blíží ke konci. Demokratičtí senátoři překročili stranické hranice a uzavřeli dohodu s republikány. Senát schválil zákon, který ukončí patovou situaci, poměrem hlasů 60 ku 40. Návrh zákona nyní vyžaduje schválení Sněmovnou reprezentantů a podpis prezidenta Donalda Trumpa. Polský trh zůstává dnes uzavřený z důvodu Dne nezávislosti a kanadské trhy jsou uzavřeny z důvodu Dne památky.
- Evropské akciové indexy se obchodují mírně níže po slabší seanci v Asii, kde poklesly jak japonský Nikkei, tak hongkongský Hang Seng. Japonský index Economy Watchers vzrostl na 49,5, což je nad očekáváním 47,1 a předchozím 47,5. Drahé kovy posilují částečně díky vyhlídkám na znovuotevření vlády, přičemž zlato se obchoduje kolem 4 130 USD za unci, což je téměř třítýdenní maximum. Energetické komodity jsou mírně nižší, ropa a zemní plyn jsou dnes pod tlakem.
- Tržby společnosti Vodafone za první pololetí dosáhly 19,61 miliardy EUR, což je mírně pod očekáváním 19,62 miliardy EUR, zatímco čistý dluh klesl na 25,94 miliardy EUR (odhad: 27,19 miliardy EUR). Upravená EBITDA dosáhla 5,73 miliardy EUR (odhad: 5,65 miliardy EUR). Ve druhém čtvrtletí činily tržby za služby celkem 8,47 miliardy EUR (odhad: 8,26 miliardy EUR) a organický růst tržeb za služby ve Velké Británii dosáhl +1,2 % (odhad: +1,58 %). Společnost očekává, že její celoroční upravený volný peněžní tok (FCF) bude na horní hranici rozmezí 2,4–2,6 miliardy EUR a upravená EBITDA na horní hranici rozmezí 11,3–11,6 miliardy EUR.
- Na trhu s kryptoměnami se bitcoin drží nad hranicí 105 000 USD a ethereum se obchoduje poblíž 3550 USD, i když většina kryptoměn zaznamenala pokles o 2 % až 5 %; například cardano kleslo o více než 3 %.
- Trump varoval, že pokud by Nejvyšší soud zrušil obchodní cla, takový krok by mohl USA stát více než 3 biliony USD a poškodit národní bezpečnost. Americké ministerstvo obchodu uvedlo, že velká skupina amerických společností by měla prospěch z uvolnění sankcí a snížení cel mezi Washingtonem a Pekingem. Podle The Information se Apple údajně rozhodl odložit uvedení modelu iPhone Thin na trh – o něco menší verze se slabším fotoaparátem a baterií. Mezitím se čínští a kanadští ministři setkali a dohodli se, že obě ekonomiky by měly posílit spolupráci.
