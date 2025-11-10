Denní shrnutí: Wall Street v euforii, AUD posiluje díky jestřábí RBA, zlato pokračuje v růstu (10. 11. 2025)

- Akciové indexy zakončují seanci s výraznými zisky.
- Senát USA schválil návrh zákona otevírající cestu ke konci vládní uzavírky.
- Nová vyjádření RBA podporují jestřábí výhled pro AUD.
- Drahé kovy rostou navzdory obnovené chuti investorů k riziku.
- Futures na americké indexy zahájily nový týden silným odrazem (US100: +1,9 %, US500: +1,3 %, US2000: +1,1 %, US30: +0,5 %) a vymazaly téměř všechny ztráty z předchozích dvou obchodních dní.
- Euforie na trzích následovala po schválení návrhu zákona v Senátu USA, který otevírá cestu k ukončení vládního „shutdownu.“ Skupina osmi středových demokratů podpořila republikánský návrh, který zahrnuje financování do konce ledna 2026, celoroční rozpočty pro klíčové federální úřady a zpětnou výplatu mezd pro dočasně propuštěné pracovníky – výměnou za prosincové hlasování o dotacích v rámci Obamacare. Návrh však rozdělil demokraty, z nichž mnozí chtějí jeho přijetí ve Sněmovně reprezentantů zablokovat.
- Warren Buffett oznámil, že přestane psát každoroční dopisy akcionářům Berkshire Hathaway (BRKA.US) a vystupovat na výročních valných hromadách společnosti. Pětadevadesátiletý miliardář předá 1. ledna 2026 roli generálního ředitele Gregu Abelovi. Buffett zároveň plánuje urychlit převod svých akcií Berkshire na čtyři rodinné nadace.
- Švýcarsko podle agentury Bloomberg jedná s USA o nové obchodní dohodě, která by snížila cla na švýcarské zboží ze 39 % na 15 %. Dohoda by mohla být finalizována během dvou týdnů, ale žádná ze stran se k informacím zatím nevyjádřila.
- Optimismus se přenesl i do Evropy. Index EU50 posílil o 1,22 %, v čele se solidním růstem na polském W20 (+1,95 %), španělském SPA35 (+1,8 %) a německém DE40 (+1,15 %).
- Na devizových trzích dolar oslabuje vůči většině měn G10, i když ztráty zůstávají omezené, protože dolarový index drží stabilní hodnotu (USDIDX: +0,03 %). Nejvíce dnes posiluje australský dolar (AUDUSD: +0,75 %, AUDJPY: +1 %) po jestřábím komentáři A. Hausera z RBA, který zdůraznil potřebu restriktivní měnové politiky. Nejslabší měnou je japonský jen (USDJPY: +0,2 %; EURJPY: +0,3 %). EURUSD zůstává beze změny poblíž 1,156.
- Ropa Brent i WTI posilují zhruba o 0,25 %, čímž prodlužují sérii nízce volatilních seancí, zatímco futures na zemní plyn stagnují po ranních ziscích.
- Drahé kovy vstupují do týdne silně: zlato roste o 2,55 % na 4 106 USD za unci, stříbro přidává 4,1 % na 50,43 USD za unci.
Denní shrnutí: Konec shutdownu, slábnoucí naděje na snížení sazeb a odklon od rizika
