Ranní shrnutí (12.08.2025)

-
Zisky byly zaznamenány zejména na čínských indexech díky 90dennímu prodloužení obchodních jednání s USA. Australské a japonské indexy rovněž rostly, zatímco akciové trhy v Singapuru a Vietnamu klesaly.
-
Na měnovém trhu byly pohyby omezené, přičemž americký dolar mírně oslabil před dnešními údaji o CPI a po pondělních ziscích.
-
USA a Čína se dohodly na prodloužení celního příměří o 90 dní, čímž odložily trojnásobné celní sazby a vzájemná obchodní omezení do 10. listopadu. Čínské ministerstvo obchodu také odložilo zařazení amerických společností na svůj seznam omezení. Toto rozhodnutí podpořilo asijské akciové trhy.
-
Australská centrální banka snížila základní sazbu o 25 bazických bodů na 3,60 % z 3,85 %, přičemž jako důvod uvedla zpomalující inflaci, mírné oslabení trhu práce a postupné oživování soukromé poptávky. Tvůrci politiky uvedli, že budoucí kroky budou záviset na datech z trhu práce, přičemž další klíčový report bude zveřejněn ve čtvrtek. Snížení sazeb bylo plně započítáno v cenách a AUDUSD se držel u 0,6500.
-
Peking oznámil, že 13. srpna představí nové programy dotovaných úvěrů na podporu spotřeby domácností a sektoru služeb. Tato opatření reagují na slabá data o domácí poptávce a mají za cíl stabilizovat hospodářský růst.
-
Australský index podnikatelské důvěry NAB vzrostl na +7, což je nejvyšší úroveň od roku 2022, podpořený silou v sektoru služeb a stavebnictví.
-
Čínský prezident Si Ťin-pching telefonoval s brazilským prezidentem Lulou, pravděpodobně o zemědělském obchodu. USA tlačí na Čínu, aby čtyřnásobně zvýšila nákupy sóji jako gesto dobré vůle v obchodních jednáních, ale Brazílie zatím zůstává hlavním dodavatelem.
-
Singapurský HDP za 2. čtvrtletí vzrostl o 4,4 % r/r (odhad 4,3 %) a o 1,4 % q/q, což vedlo úřady k navýšení prognózy růstu pro rok 2025 na 1,5–2,5 %.
-
Jihokorejský prezident Lee Jae-myung se 25. srpna setká ve Washingtonu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, aby diskutovali o bezpečnostní spolupráci a hospodářských vztazích.
-
BofA se domnívá, že Fed by se měl v září vyhnout snížení sazeb, poukazujíc na inflaci nad cílem a možné zvýšení cen v důsledku cel. Banka nepředpokládá snížení sazeb v roce 2025.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.