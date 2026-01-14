Ranní shrnutí (14.01.2026)

- Futures na americké indexy mírně oslabují: US100 i US500 ztrácejí 0,15 %. Dnešní obchodování se zaměří na rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ohledně cel, na maloobchodní tržby a výrobní inflaci (PPI). Investoři zároveň vyhlížejí výsledky amerických bank (Wells Fargo, Citibank, Bank of America) a projevy několika členů Fedu (Paulson, Kashkari, Bostic, Williams).
- S&P 500 pod tlakem navzdory slabší inflaci: Včera americké akcie mírně oslabily, protože nejnovější inflační data posílila názor, že Fed může zůstat trpělivý. Sentiment však negativně ovlivnily bankovní akcie – zejména JPMorgan, jehož výsledky zaostaly za očekáváním. Akcie banky klesly o 4 %, zejména kvůli slabému výkonu v investičním bankovnictví, kde zaostal výnos z emisí i poradenství v oblasti fúzí a akvizic. Navzdory nižšímu než očekávanému jádrovému CPI trhy stále očekávají první reálné snížení sazeb Fedu až kolem poloviny roku 2026.
- Chuť k riziku přetrvává: I přes pokles indexu S&P 500 z historických maxim se globální akcie nadále blíží novým rekordům. Slabší inflační data z USA zmírnila obavy z přetrvávajících cenových tlaků a investoři pokračují v nákupech spojených s růstem v oblasti umělé inteligence. Kovy výrazně překonávají výkonnost širšího komoditního komplexu.
- MSCI ACWI pokračuje v růstu, hlavním tahounem je Asie: Globální index MSCI All Country World Index rozšiřuje letošní zisky, když klíčový asijský akciový ukazatel dosáhl nového historického maxima. Japonské akcie rostou, zatímco jen se drží poblíž nejslabších úrovní od července 2024 kvůli zprávám o možném vypsání předčasných voleb.
- AI akcie dál rostou, Čína zaostává: Jižní Korea, často vnímaná jako barometr pro AI-dodavatelské řetězce, zaznamenala devátou růstovou seanci v řadě. Naopak čínské akcie klesly poté, co regulační orgány zvýšily požadavek na maržové financování na 100 %, což obvykle brzdí spekulativní nákupy na páku.
- Drahé a průmyslové kovy dominují: Stříbro prolomilo hranici 90 USD/unce poprvé v historii, zlato vytvořilo nové maximum a měď se odrazila na nová letošní maxima. Stříbro roste téměř o 4 %, zlato přidává přes 1 %.
- Kryptoměny se přidávají k růstu rizikových aktiv: Bitcoin dosáhl dvouměsíčního maxima, zatímco futures na evropské akciové indexy dnes mírně rostou.
- Japonsko zůstává v makro centru pozornosti: Zprávy, že premiérka Takaichi může vypsat předčasné volby, podpořily akcie, ale zatlačily na japonské dluhopisy. Výnos 5letých JGB vzrostl na nejvyšší úroveň od zavedení této splatnosti v roce 2000. Slabý jen se blíží úrovním, kde hrozí měnová intervence.
- Ropa po prudkém růstu koriguje: Ceny ropy se stabilizují po nejsilnější čtyřdenní rally za více než šest měsíců. Trh tak zřejmě vstřebává předchozí zisky.
- Dolar si udržel sílu, očekávání ohledně Fedu beze změny: Americký dolar zůstává silný po včerejší seanci. Inflační data z prosince nezměnila očekávání, že Fed může pozastavit snižování sazeb a nikoliv postupovat s dalším uvolňováním příliš rychle.
- Omezení pro čipy Nvidia H200: Podle informací amerického Ministerstva obchodu budou muset čínské společnosti dodržet speciální bezpečnostní požadavky, pokud chtějí zakoupit čipy Nvidia H200. Omezení se dotknou i americké strany – Nvidia musí nejprve pokrýt domácí poptávku a vývoz do Číny nesmí přesáhnout 50 % objemu dodaného na americký trh.
- API data z USA: Data od API ukázala výrazný nárůst zásob ropy k 13. lednu – zásoby ropy stouply o 5,27 milionu barelů (předchozí: -2,8 mil.), zásoby benzínu vzrostly o 8,23 mil. (předchozí: +4,4 mil.) a zásoby destilátů se zvýšily o 4,34 mil. (předchozí: +4,9 mil.). Zásoby v Cushingu přidaly 0,945 mil. (předchozí: +0,7 mil.), což signalizuje přebytek nabídky na americkém trhu v krátkodobém horizontu.
Ekonomický kalendář: Inflace v Evropě a americký průmysl v centru pozornosti 📌
Ranní komentář: TSM a jejich obří capexy, růst GS, MS a BLK, Amazon potřebuje měď
📉 EURUSD ztrácí 0,3 %
Ekonomický kalendář: HDP Německa, žádosti o podporu v USA a vystoupení členů FOMC 🎙️ (15.01.2026)
