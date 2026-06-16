Ranní shrnutí (16.06.2026)

Centrální banky: BoJ zvyšuje sazby, ale zmírňuje tón prostřednictvím nákupů JGB
- Bank of Japan zvýšila svou základní sazbu na 1,0 %, což je nejvyšší úroveň od roku 1995. Rozhodnutí bylo široce očekávané a je součástí postupné normalizace měnové politiky.
- BoJ zároveň upozornila na proinflační rizika a naznačila, že CPI by se mohlo výrazněji dostat nad její 2% cíl. Navzdory zvýšení sazeb jen reagoval jen mírně, přičemž USDJPY zůstává nad úrovní 160.
- Bank of Japan zároveň oznámila, že od dubna 2027 zastaví další snižování nákupů japonských státních dluhopisů a ponechá měsíční nákupy kolem 2 bilionů JPY. To dodává jinak jestřábímu rozhodnutí o sazbách více holubičí prvek.
Akcie: JP225 umazal ztráty po rozhodnutí BoJ
- JP225 (Nikkei 225) po oznámení Bank of Japan nejprve oslabil, ale později ztráty umazal. Investoři zvýšení sazeb přijali klidně, protože bylo dopředu široce signalizováno.
- Trh se nyní soustředí na to, zda BoJ přistoupí k dalšímu zpřísnění měnové politiky už v červenci. Sentiment podpořil také optimismus kolem pokroku v jednáních mezi USA a Íránem.
Centrální banky: RBA ponechává sazby beze změny a přechází do vyčkávacího režimu
- Reserve Bank of Australia ponechala základní sazbu beze změny na 4,35 %, v souladu s očekáváním trhu, po třech letošních zvýšeních sazeb. Rozhodnutí bylo jednomyslné.
- RBA zdůraznila, že inflace zůstává příliš vysoká, ale chce vyhodnotit dopad předchozího zpřísnění a vliv narušení na trhu s ropou. Reakce na AUDUSD byla minimální, takže rozhodnutí bylo pro trh převážně neutrální.
- Australská centrální banka zároveň varovala, že narušení globálních dodávek ropy bude trvat delší dobu, než se vyřeší. Vyšší ceny pohonných hmot se podle ní postupně promítnou do cen dalších zboží a služeb.
- Část jestřábí rétoriky z květnového prohlášení však byla zmírněna. To naznačuje, že RBA pravděpodobně zůstane ve vyčkávacím režimu, pokud inflace znovu výrazně nezrychlí.
Komodity: Goldman Sachs snižuje výhled pro ropu Brent
- Goldman Sachs snížila svůj výhled ceny ropy Brent pro 4. kvartál 2026 na 80 USD za barel z předchozích 90 USD. Zároveň snížila odhad průměrné ceny pro rok 2027 na 75 USD za barel.
- Revize odráží očekávání, že vývoz ropy z Perského zálivu se normalizuje do konce července, tedy o měsíc dříve, než se původně předpokládalo. Jde už o druhé snížení výhledu banky během jednoho týdne a posiluje názor, že geopolitická riziková prémie na ropném trhu postupně mizí.
- I pokud bude dosaženo trvalé dohody ohledně Hormuzského průlivu, ceny ropy mohou zůstat zvýšené delší dobu. Globální zásoby mohly klesnout o 1–1,5 miliardy barelů, zatímco náklady na pojištění námořní přepravy zůstávají výrazně nad běžnými úrovněmi.
Ekonomika: Čína ukazuje odolný průmysl, ale slabou domácí poptávku
- Průmyslová výroba v Číně v květnu vzrostla o 4,5 % r/r a překonala očekávání trhu. Maloobchodní tržby však zároveň klesly o 0,6 % r/r, což znamená první meziroční pokles od pandemie.
- Výrazně se zhoršila také data o investicích do fixních aktiv. Údaje naznačují, že exportně orientované sektory a odvětví spojená s AI zůstávají odolné, zatímco domácí poptávka dál slábne.
- Ceny nových domů v Číně v květnu klesaly o něco rychleji než v předchozím měsíci. Velká města vykazují první známky stabilizace, ale celkový realitní sektor zůstává křehký.
Drahé kovy: Barclays zachovává býčí výhled pro zlato
- Barclays vnímá nedávnou 20–25% korekci cen zlata jako reset pozic, nikoli jako změnu dlouhodobého trendu. Banka ponechala svůj výhled ceny zlata pro rok 2026 na 4 791 USD za unci a pro rok 2027 na 4 900 USD za unci.
- Podle analytiků Barclays zlato nadále podporují inflační rizika, politická nejistota a pokračující diverzifikace rezerv centrálními bankami. Slabší americký dolar a nižší dluhopisové výnosy po deeskalaci napětí kolem Íránu by mohly cenám zlata dodat další podporu.
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