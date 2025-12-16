Ranní shrnutí (16.12.2025)

-
Asijsko-pacifické akciové trhy následují poklesy na amerických trzích. Čínské indexy klesly až o 2,20 %, australský index o 0,50 %, jihokorejský index o více než 2,00 % a japonský JP225 o 1,35 %. Tyto pohyby odrážejí spíše globální slabost v technologickém sektoru, obavy z ocenění a přetrvávající makro nejistotu - než nějaký místní faktor.
CBA nyní očekává zvýšení RBA o 25 bb v únoru 2026 s odůvodněním, že růst se blíží potenciálu, trh práce zůstává napjatý a jádrová inflace je příliš lepkavá na to, aby ospravedlnila delší pauzu.
NAB a Citi šly ještě dále a v roce 2026 předpokládají dvě zvýšení (v únoru a květnu) kvůli přetrvávajícím nákladovým tlakům. Peněžní trhy stále oceňují jen něco málo přes 70 % pravděpodobnost, že v únoru nedojde k žádnému kroku, a plně oceňují zvýšení až později v průběhu roku.
Novozélandská inflace cen potravin na měsíční bázi poklesla, i když v meziročním srovnání zůstává vysoká. Vzhledem k tomu, že potraviny tvoří téměř 20 % koše CPI, může i malý měsíční pokles významně stáhnout dolů celkovou inflaci.
Australský bleskový kompozitní index PMI v prosinci klesl z 52,6 bodu na 51,1 bodu, což je nejnižší hodnota za posledních sedm měsíců, ale stále nad hranicí expanze, čímž se prodloužila série růstu na 15 měsíců v řadě. Ve službách došlo k oslabení, když index aktivity ve službách klesl na 51,0 z 52,8 v souvislosti s mírnějším vývozem a zvýšenou konkurencí. Zpracovatelský průmysl vypadal stabilněji.
Australský index Westpac-Melbourne Institute klesl o 9 % na 94,5 bodu, čímž zvrátil velkou část listopadového nárůstu o 12,8 % a posunul sentiment jasně zpět pod neutrální úroveň 100 bodů.
Japonský bleskový kompozitní index PMI klesl z 52,0 na 51,5, což znamenalo devátý měsíc expanze v řadě, avšak pomalejším tempem. Hlavním tahounem zůstaly služby s indexem aktivity ve službách na úrovni 52,5 (pokles z 53,2). Průmyslová výroba zůstala v kontrakci, ale zlepšila se na 49,7 ze 48,7, což je nejmenší pokles za zhruba 18 měsíců. Nové zakázky se vrátily k růstu.
Bankovní výbor amerického Senátu potvrdil, že se letos nebude zabývat dlouho očekávaným návrhem zákona o struktuře krypto-trhů, což posouvá pokrok nejdříve na začátek roku 2026.
Washington pozastavil dohodu o technologické prosperitě se Spojeným královstvím - stěžejní program spolupráce v oblasti umělé inteligence, kvantových a jaderných technologií - a využil ji jako páku při jednáních o necelních obchodních překážkách.
