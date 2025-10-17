Ranní shrnutí (17.10.2025)

- Donald Trump a Vladimir Putin spolu hovořili telefonicky a diskutovali mimo jiné o situaci na Ukrajině a o návrhu Budapešti jako místa budoucího summitu, který Putin přijal pozitivně.
- Asijské akciové trhy otevřely pod tlakem, indexy Nikkei, Hang Seng a Shanghai Composite byly v červených číslech, zatímco euro a švýcarský frank vůči dolaru posilovaly a japonský jen oslabil v důsledku očekávání možné intervence ze strany Bank of Japan.
- Donald Trump a Vladimir Putin spolu hovořili telefonicky a diskutovali mimo jiné o situaci na Ukrajině a o návrhu Budapešti jako místa budoucího summitu, který Putin přijal pozitivně.
- Asijské akciové trhy otevřely pod tlakem, indexy Nikkei, Hang Seng a Shanghai Composite byly v červených číslech, zatímco euro a švýcarský frank vůči dolaru posilovaly a japonský jen oslabil v důsledku očekávání možné intervence ze strany Bank of Japan.
- Prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin uskutečnili ve čtvrtek 16. října letošního roku další telefonický rozhovor. Během rozhovoru Trump navrhl Budapešť jako místo budoucího summitu, což Putin přijal pozitivně. Hovořili rovněž o situaci na Ukrajině, kde Putin zdůraznil strategickou převahu ruských sil a varoval před důsledky dodávek amerických raket Tomahawk na Ukrajinu.
- Americké indexy zahájily včerejší seanci růstem, ale většina nárůstů byla v druhé polovině dne vymazána. Z důvodu uzavření vlády pravděpodobně nebude zveřejněna zářijová zpráva o indexu cen výrobců.
- Dnes má vystoupit prezident Federální rezervní banky v St. Louis Alberto Musalem a v pátek hlavní ekonom Bank of England Huw Pill.
- Asijské akciové trhy zahájily páteční seanci pod zřetelným tlakem a navázaly tak na slabší náladu z Wall Street. Index Nikkei 225 ztratil 1,28 %, hongkongský Hang Seng klesl o 1,59 % a Shanghai Composite se propadl o 1,00 %. Pokles zaznamenal také australský index S&P/ASX 200, který zakončil den o 0,75 % níže než předchozí závěr.
- Na měnovém trhu euro vůči dolaru posílilo a překonalo úroveň 1,1710 USD/EUR, což odráželo relativní sílu eura a očekávání pomalejšího tempa uvolňování měnové politiky v eurozóně.
- Švýcarský frank také získal na hodnotě, přičemž kurz USD/CHF klesl na úroveň kolem 0,7900, což naznačuje zvýšenou poptávku po bezpečných aktivech.
- Japonský jen zůstal pod tlakem a oslabil vůči dolaru i euru, k čemuž přispěly spekulace o možné intervenci Bank of Japan.
- V Číně mezitím PBOC stanovila referenční kurz jüanu na 7,0949 za dolar, tedy o něco silnější, než se očekávalo, což signalizuje mírnou podporu čínské měny v prostředí obchodního napětí a volatility na světových trzích.
- Neel Kashkari z minneapoliského Fedu potvrdil očekávání dalších dvou „pojistných“ snížení sazeb do konce roku s tím, že ekonomika je silnější, než se zdá. Jeho poznámky zmírnily náladu na trhu a naznačily spíše mírné než agresivní uvolňování měnové politiky.
- Westpac zdůraznil, že listopadové zasedání RBA zůstává „plně otevřené“ v návaznosti na údaje z australského trhu práce.
- Japonská LDP a opoziční strana CDP se dohodly, že 21. října uspořádají hlasování o novém japonském premiérovi.
- Zlato pokračuje v dynamické rally, za den získalo více než 100 USD a dosáhlo rekordních hodnot nad 4300 USD za unci. Poptávka po tomto kovu zůstává silná i během lokálních poklesů, což naznačuje, že investoři jej v současném prostředí stále považují za klíčové defenzivní aktivum.
- Dnes zveřejňují své čtvrtletní výsledky společnosti včetně American Express a State Street Corporation.
Graf dne: JP225 (20.10.2025)
BREAKING: Inflace výrobních cen v Německu nižší, než se očekávalo
Ranní shrnutí (20.10.2025)
VIX klesá o 10 % uprostřed snahy Wall Street o zotavení 🗽
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.