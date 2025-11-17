Ranní shrnutí (17.11.2025)

- Asijsko-pacifické indexy zaznamenávají smíšené výsledky. Čínské indexy ztrácejí 0,50–0,70 %, australský AU200.cash získává 0,45 % a japonský JP225 klesá o 0,50 %.
- Na devizovém trhu je volatilita omezená. Pohyby většiny měnových párů se omezují na rozsah +/-0,15 %. Americký dolar se zotavuje a posiluje o 0,15 %.
- Prezident Atlantské federální rezervní banky Raphael Bostic se vyjádřil opatrně k dalšímu snížení sazeb v prosinci a naznačil, že data to zatím neopodstatňují. V současné době trh počítá pouze s 43,9% pravděpodobností snížení sazeb o 25 bazických bodů na prosincovém zasedání.
- Olli Rehn z ECB varoval, že inflace může klesnout pod 2% cíl kvůli levnější energii, silnějšímu euru a pomalejšímu růstu mezd; snížení sazeb v prosinci není vyloučeno, ale rizika jsou oboustranná.
- Tokio připravuje balíček v hodnotě více než 17 bilionů JPY na zmírnění životních nákladů a podporu investic do umělé inteligence a polovodičů; schválení vládou se očekává tento pátek.
- Předběžný údaj o HDP klesl o 1,8 % v ročním vyjádření (lepší než očekávaných −2,4 %) kvůli slabšímu vývozu a spotřebě, částečně v souvislosti s cly a novými předpisy v oblasti bydlení. Pozitivním detailem byl 1,0% nárůst kapitálových výdajů.
- Čtyři ozbrojené lodě čínské pobřežní stráže krátce vpluly do vod spravovaných Japonskem v blízkosti sporných ostrovů. Čína vydala varování týkající se cestování a studia v Japonsku; Tokio vysílá do Pekingu vysokého diplomata, aby stabilizoval vztahy.
- Společnost Berkshire Hathaway oznámila novou investici v hodnotě přibližně 4,3 miliardy USD do společnosti Alphabet, která se tak stala desátou největší položkou v portfoliu společnosti.
- Společnost Samsung zvyšuje ceny pamětí o 30–60 % — smluvní ceny serverových DRAM (zejména DDR5) prudce vzrostly kvůli nedostatku způsobenému boomem umělé inteligence.
- Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že ministerstvo zahraničí hodlá označit kartel Suns (údajně vedený Madurem) za teroristickou organizaci. Trump prohlásil, že USA mohou vést rozhovory s Madurem, i když se americká vojenská přítomnost v blízkosti Venezuely zvyšuje.
