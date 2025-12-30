Ekonomický kalendář: Všechny oči upřené na FOMC minutes (30.12.2025)

Středobodem dnešního makroekonomického kalendáře budou minutes z posledního zasedání FOMC. Navzdory holubičímu tónu tiskové konference předsedy Fedu a absenci zásadních obav ohledně inflace či dopadů případného shutdownu americké vlády zůstává trh vůči očekávanému postoji Fedu v 1Q 2026 poměrně konzervativní (swapový trh aktuálně nacení pouze 58% pravděpodobnost dalšího snížení sazeb do konce března). Do hry se pravděpodobně promítnou i rozdíly v rámci Fedu.
Po včerejším klidu může pozornost trhu přitáhnout také série dat ze Španělska (CPI a maloobchodní tržby), americké indexy cen nemovitostí navázané na očekávání ohledně politiky Fedu a chicagské výrobní PMI. Pro zítřejší otevření budou klíčové čínské PMI údaje.
Dnešní ekonomický kalendář:
08:00 GMT, Španělsko – inflační data za prosinec:
-
Španělské CPI: aktuální hodnota 2,9 %; prognóza 2,8 % YoY; předchozí hodnota 3,0 % YoY;
-
Španělské HICP: aktuální hodnota 3,0 %; prognóza 3,0 % YoY; předchozí hodnota 3,2 % YoY;
08:00 GMT, Španělsko – maloobchodní tržby za listopad:
-
Španělské maloobchodní tržby: aktuální hodnota 6 %; předchozí hodnota 3,8 % YoY;
14:00 GMT, Spojené státy – Index cen nemovitostí za říjen:
-
Meziročně: předchozí hodnota 1,7 % YoY;
-
Meziměsíčně: prognóza 0,1 % MoM; předchozí hodnota 0,0 % MoM;
14:00 GMT, Spojené státy – S&P/CS Souhrnný index cen domů pro 20 měst (bez sezónního očištění) za říjen:
-
prognóza 1,1 % YoY; předchozí hodnota 1,4 % YoY;
14:45 GMT, Spojené státy – PMI data za prosinec:
-
Chicago PMI: prognóza 39,8; předchozí hodnota 36,3;
19:00 GMT, Spojené státy – minutes ze zasedání FOMC
21:30 GMT, Spojené státy – data EIA:
-
Týdenní změna zásob ropy (API): předchozí hodnota 2,400M;
01:30 GMT, Čína – údaje PMI za prosinec:
- Čínský kompozitní PMI: předchozí 49,7;
- PMI ve zpracovatelském průmyslu: prognóza 49,4; předchozí 49,2;
- PMI pro nevýrobní sektor: prognóza 49,8; předchozí hodnota 49,5;
01:45 GMT, Čína – údaje PMI za prosinec:
- Caixin PMI pro výrobní sektor: prognóza 49,7 meziměsíčně; předchozí hodnota 49,9 meziměsíčně;
