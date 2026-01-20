Ranní shrnutí (20.01.2026)

- Futures na americké indexy prohlubují včerejší ztráty, přičemž US100, US500 a US30 klesají o přibližně 0,5 %. Před začátkem hotovostní seance zveřejní výsledky US Bancorp a 3M. Po uzavření trhu se pozornost zaměří na Netflix, jehož akcie jsou od začátku roku v mínusu přes 6 % a obchodují se téměř 30 % pod historickým maximem. Výsledky dnes oznámí také Interactive Brokers a United Airlines.
- Sentiment v Evropě je rovněž slabý poté, co region včera zaznamenal nejhorší seanci od poloviny listopadu. Německý DE40 již ustoupil o více než 700 bodů ze svého historického maxima a před otevřením evropských trhů klesá o téměř 0,7 %. Pozornost investorů se postupně přesouvá na agendu Světového ekonomického fóra v Davosu, kde má zítra vystoupit Donald Trump.
- Na makroekonomické frontě je dnes ve středu pozornosti britský trh práce, německý index sentimentu ZEW a americké soukromé mzdy ADP. Později dnes může Nejvyšší soud USA rozhodnout o clu.
- Zlato vystoupalo na nová historická maxima a trhy vykazují klasický přesun do bezpečných aktiv. Stříbro prudce vzrostlo spolu se zlatem a dosáhlo nového historického maxima, ačkoli dnes klesá o více než 0,7 %, zatímco zlato přidává 0,8 %.
- Americké státní dluhopisy oslabily v souladu s globálním výprodejem dluhopisů. Investoři jsou vůči americkým aktivům opatrnější, jelikož se obchodování v USA obnovilo po pondělním svátku. Hlavním zdrojem napětí jsou hrozby cel Donalda Trumpa, včetně výroků souvisejících s Grónskem, které znovu vyvolaly obavy z eskalace obchodních sporů a otřásly důvěrou na trzích po předchozí růstové vlně tažené AI. Fitch Ratings varovala, že téma Grónska zvyšuje geopolitické riziko v Evropě.
- Asijské akcie byly pod tlakem, když indexy ztrácely přibližně 0,4 % a sentiment na trzích celkově slábl. Zvláštní pozornost poutalo Japonsko, kde výnos 40letého vládního dluhopisu vzrostl na 4 %, nejvýše od zavedení tohoto nástroje v roce 2007. Čínská centrální banka ponechala úrokové sazby beze změny na 3,5 %.
- Největší pohyb zaznamenaly dlouhodobé dluhopisy – výnos 30letého amerického dluhopisu vzrostl o přibližně 4 bazické body na 4,88 %, což signalizuje pokles cen dluhopisů. Dolarový index klesl na dvoutýdenní minimum, což potvrzuje slábnoucí sentiment vůči americkým aktivům.
- V Japonsku se projevil i pokles poptávky po vládním dluhu, když aukce 20letého dluhopisu zaznamenala slabý zájem, pod 12měsíčním průměrem. Výprodej dluhopisů měl globální charakter – ceny klesly také v Austrálii a na Novém Zélandu a německé bundy rovněž oslabily.
- Ropa mírně ztrácí, zatímco futures na americký zemní plyn (NATGAS) pokračují v růstu, dnes +3 %.
Inflace a příjmy v USA mohou dnes zamíchat trhy
Ekonomický kalendář: Klíčová americká data přesunou pozornost od geopolitiky (22.01.2026)
Ranní komentář: TACO trade je zpět, další růst semis a korekce na Netflixu
Proč hodnota íránské měny spadla na nulu?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.