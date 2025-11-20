Ranní shrnutí (20.11.2025)

- Americké indexy pokračují v oživení díky dobrým výsledkům společnosti Nvidia. Index US100 si již připsal celkem 2,00 % a US500 vzrostl o 1,25 %. Dnes indexy rostou o 0,75 %, resp. 0,70 %.
- Společnost Nvidia předložila jednu z nejsilnějších výsledkových zpráv ve své historii: 57 miliard USD tržeb za 3. čtvrtletí a výhled na 4. čtvrtletí v hodnotě ~65 miliard USD. Vedení společnosti zdůraznilo, že poptávka po čipech Blackwell a cloudových GPU je „obrovská“ a společnost vidí potenciál pro tržby z čipů nové generace ve výši 500 miliard USD do roku 2026. Akcie společnosti Nvidia vzrostly o více než 5,00 % na 196 USD za akcii.
- Člen představenstva BoJ Koeda prohlásil, že úrokové sazby se musí nadále zvyšovat. Její komentáře zvyšují pravděpodobnost možného prosincového zvýšení sazeb.
- JPY však zůstává nejslabší měnou G10. Trhy se zaměřují spíše na strukturální výprodej JGB než na signály BoJ.
- Výnosy JGB se vyšplhaly na úrovně, které nebyly zaznamenány za posledních dvacet let: JGB: 30leté na úrovni 3,40 %, 20leté na úrovni 2,84 %, 10leté na úrovni 1,81 %. Fiskální obavy a očekávání rozsáhlé emise dluhopisů tlačí výnosy nahoru.
- Sarah Hunterová z RBA uvedla, že poslední proinflační překvapení znehodnocuje dřívější prognózy. Varovala, že ekonomický růst nad trendem by mohl inflaci znovu nastartovat - což naznačuje, že banka nemusí snížit sazby tak výrazně, jak trh očekává.
- Agentura Bloomberg uvádí, že americká administrativa tlačí na Kongres, aby odmítl nově navrhovaná omezení vývozu pokročilých čipů s umělou inteligencí společnosti Nvidia. Bílý dům varuje, že příliš přísná omezení by poškodila vedoucí postavení USA v oblasti technologií a tlačila by zákazníky k zahraničním dodavatelům.
- Základní úrokové sazby úvěrů zůstaly již šestý měsíc v řadě beze změny (jednoleté: 3,0 %, pětileté: 3,5 %). To odráží slabou poptávku po úvěrech a preferenci cílenější stimulace ze strany Pekingu.
- Peking zvažuje dotace hypoték, daňové úlevy a nižší transakční náklady, aby stabilizoval oslabený trh s nemovitostmi. Akcie developerů na základě těchto zpráv mírně posilují.
- BoJ pravděpodobně zvýší sazby v prosinci: 53 % ekonomů očekává zvýšení na 0,75 % a všichni respondenti průzkumu předpokládají tuto úroveň do 1. čtvrtletí 2026. Slabší jen zvyšuje riziko importované inflace, což posiluje argumenty pro přijetí opatření.
- Společnost Barclays očekává, že posílení megakapitálu a uvolněnější měnová politika vynesou index v roce 2026 na 7 400 bodů. Banka zvýšila své prognózy zisků, ale varovala před riziky pro netechnologické sektory (inflace, slabší trh práce). Jako potenciální rizikový faktor uvedla také typickou volatilitu v polovině roku.
