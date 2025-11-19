EU představuje plán „Digital Omnibus“ na změnu technologické legislativy a podporu inovací

-
EU navrhuje balíček změn v oblasti AI, ochrany dat a digitálních nástrojů pod názvem Digital Omnibus.
-
Zavádí digitální peněženku pro firmy a instituce a odhaduje miliardové úspory díky nižší administrativě.
-
Reformy mají podporovat inovace a současně vyžadují vyváženost mezi flexibilitou a ochranou práv.
-
Firmy musí sledovat legislativní vývoj a přizpůsobit své strategie a infrastrukturu nové realitě.
-
Evropská komise představila rozsáhlý legislativní balíček s názvem Digital Omnibus, jehož cílem je zjednodušit technologickou regulaci v EU, snížit byrokratickou zátěž pro firmy a zavést nové digitální nástroje pro veřejné instituce i podniky.
Podle eurokomisaře pro hospodářství Valdise Dombrovskise má balíček pomoci evropským podnikům „získat více prostoru pro inovace a růst“.
Hlavní návrhy
Balíček zahrnuje:
-
Úpravy zákona o umělé inteligenci (AI Act), které rozšiřují přístup do regulačních sandboxů a zjednodušují požadavky pro malé a střední podniky.
-
Revizi pravidel pro ochranu soukromí a cookies za účelem zlepšení uživatelské zkušenosti.
-
Zavedení tzv. European Business Wallet – digitální identity a nástroje pro správu dokumentace mezi firmami a veřejnými institucemi.
-
Očekávané úspory činí až 5 miliard eur na administrativních nákladech do roku 2029.
Strategický význam
Zejména malé a střední podniky (SMEs) by měly profitovat z nižší byrokracie, což jim umožní soustředit se více na vývoj než na administrativu. Komise tím zároveň reaguje na potřebu konkurenceschopnosti v době AI a digitalizace.
Pro státní správu přináší Business Wallet možnost efektivnější výměny dokumentů a správních procesů napříč EU.
Rizika a obavy
Ačkoliv je směr vítán podnikatelskou sférou, objevují se i kritické hlasy:
-
Ochránci práv varují, že by návrhy mohly oslabit stávající ochranu osobních údajů podle GDPR.
-
Úspěch závisí na schválení v Evropském parlamentu a Radě EU, což může implementaci zpomalit.
-
Rovnováha mezi flexibilitou a ochranou práv zůstává klíčovou výzvou.
Výhled
Pokud budou reformy přijaty a realizovány efektivně, mohou znamenat zásadní změnu v přístupu k regulaci technologií v EU – od byrokratické zátěže k flexibilním a inovacím nakloněným pravidlům.
