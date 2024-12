Ranní shrnutí (20.12.2024)

Globální trhy se po jestřábím postoji Fedu ke snížení sazeb 2025 obchodovaly opatrně a většina asijských indexů zaznamenala prudké týdenní ztráty. Signál Fedu o pouhých dvou potenciálních sníženích sazeb v příštím roce, oproti dřívějším očekáváním čtyř, vyvolal širokou náladu na snížení rizika. Americké futures rozšířily ztráty poté, co Kongres zamítl Trumpem podporovaný návrh zákona o výdajích, což vyvolalo obavy z uzavření trhu.

Ceny ropy zamířily k týdenním ztrátám přes 2 %, přičemž cena ropy Brent dosáhla 72,47 USD a WTI 68,99 USD. K obavám z poptávky přispěla prognóza společnosti Sinopec, podle níž by čínský dovoz ropy mohl dosáhnout vrcholu do roku 2025. Společnost JPMorgan předpovídá v roce 2025 přebytek na trhu s ropou ve výši 1,2 milionu barelů denně s odkazem na silný růst nabídky mimo OPEC+.

Kongres čelí potenciálnímu uzavření vlády poté, co v poměru 174-235 hlasů zamítl Trumpem podporovaný návrh zákona o výdajích. Návrh zákona, který by na dva roky pozastavil platnost dluhových limitů, čelil odporu fiskálních konzervativců v rámci Republikánské strany. Financování vlády vyprší o půlnoci z pátku na sobotu, což hrozí narušením prázdninového cestování a federálních služeb.

Společnost Starbucks čelí stupňujícím se odborářským akcím, neboť organizace Workers United oznámila stávky ve velkých městech USA, které by mohly do 24. prosince zasáhnout stovky obchodů. Odborová organizace, která zastupuje více než 10 000 baristů, se odvolává na nevyřešené otázky týkající se mezd, personálního obsazení a rozvrhu práce, a to navzdory devíti jednáním, která se konala od dubna.