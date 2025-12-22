Ranní shrnutí (22.12.2025)

- kontrakty naznačují relativně optimistický výhled pro dnešní seanci na mezinárodních akciových trzích. Asijské indexové kontrakty rostou, přičemž JP225 prodlužuje odraz započatý minulý týden. Kontrakt JP225 je aktuálně výše o 0,25 %, zatímco US100 posiluje o 0,4 %. Německý DE40 naopak ztrácí téměř 0,1 %.
- Měnový pár USD/JPY ustoupil z ranních maxim v oblasti 157,75 na minima kolem 157,25. Poptávku po JPY podpořily verbální intervence hlavního „měnového diplomata“ Atsushi Mimury, který varoval před „jednostrannými a prudkými“ pohyby a oznámil „odpovídající opatření“ proti nadměrné volatilitě.
- Kromě toho sledujeme také silnější odraz u AUD a NZD. Slabší sentiment dominuje především u amerického dolaru a eura. Měnový pár EURUSD dnes znovu otestoval úrovně podpory kolem 1,1700, avšak poptávka tyto pohyby vymazala.
- Čína ponechala své klíčové úrokové sazby beze změny již sedmý měsíc v řadě navzdory slabým ekonomickým datům. Jednoletá a pětiletá úvěrová sazba zůstaly beze změny na úrovních 3 % a 3,5 %. Roční sazba slouží jako benchmark pro nové úvěry, zatímco pětiletá sazba ovlivňuje hypoteční úrokové sazby. Toto rozhodnutí bylo přijato v kontextu nepříznivých ekonomických dat z Číny za listopad.
- Ceny ropy WTI dnes rostou téměř o 1,1 % v důsledku zvýšeného geopolitického napětí, včetně víkendového zabavení venezuelského tankeru ze strany USA. K obnovení menší rizikové prémie v cenách ropy přispělo také přetrvávající napětí mezi Izraelem a Íránem.
- Stříbro pokračuje ve svých působivých ziscích v rámci dlouhodobého růstového trendu, když dnes samo o sobě roste přibližně o 3 % a dosahuje nového historického maxima nad 69 USD za unci. Roste také zlato, které se vrací nad úroveň 4 400 USD za unci, přičemž i zde sledujeme prolomení rekordních úrovní.
- Tím to ale nekončí, protože výrazné nárůsty zaznamenávají i všechny ostatní drahé kovy. Ceny platiny a palladia rostou o 4 %, respektive 5 %. Tyto pohyby jsou součástí celkového dynamického růstového trendu, který na tomto trhu převládá již několik týdnů, nebo dokonce více než tucet týdnů.
- Sledujeme také odraz na kryptoměnách, včetně Bitcoinu, jehož cena dnes roste téměř o 0,5 %, a Etherea o 1 %.
Denní shrnutí: Komoditní horečka před svátky
