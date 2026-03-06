Dolar sílí kvůli válce 💵

-
Americký dolar těží z rostoucí geopolitické nejistoty a zájmu o bezpečná aktiva.
-
Euro a jen oslabují kvůli obavám z dražší energie a vyšší inflace.
-
Trh posouvá očekávání snížení sazeb Fedu až na podzim 2026.
-
Nervozita dopadá i na riziková aktiva, včetně akcií a kryptoměn.
-
Americký dolar těží z rostoucí geopolitické nejistoty a zájmu o bezpečná aktiva.
-
Euro a jen oslabují kvůli obavám z dražší energie a vyšší inflace.
-
Trh posouvá očekávání snížení sazeb Fedu až na podzim 2026.
-
Nervozita dopadá i na riziková aktiva, včetně akcií a kryptoměn.
Americký dolar v závěru týdne výrazně posiluje a míří k největšímu týdennímu zisku za více než rok. Hlavním důvodem je eskalace konfliktu na Blízkém východě, která zvyšuje nervozitu na trzích a podporuje poptávku po bezpečných aktivech.
Pod tlak se naopak dostaly měny citlivější na růst cen energií. Euro i japonský jen oslabují, protože dražší ropa zvyšuje inflační rizika zejména v ekonomikách závislých na dovozu energie. To zároveň mění očekávání investorů ohledně dalšího postupu centrálních bank.
Dolarový index se pohyboval kolem 99,03 bodu a za týden směřoval k růstu o 1,4 %, což by byl jeho nejsilnější výkon od listopadu 2024. Euro se drželo poblíž 1,161 USD a za celý týden ztrácelo zhruba 1,7 %. Japonský jen oslabil k úrovni 157,83 USD/JPY, zatímco britská libra zůstala téměř beze změny na 1,3358 USD.
Napětí na trzích zesílilo po dalších útocích v regionu, které znovu rozproudily obavy z delšího konfliktu. Právě ten by podle analytiků mohl znamenat vyšší inflaci, silnější dolar a zároveň nižší šanci na snižování sazeb Fedu v nejbližších měsících.
Na úrokových trzích už je tento posun vidět. Investoři nyní očekávají další možné uvolnění měnové politiky v USA spíše až v září nebo říjnu. Také sázky na snižování sazeb v Británii se zmírnily, zatímco u Evropské centrální banky trh částečně připouští i možnost přísnějšího postoje.
Vedle měn se zhoršený sentiment promítl také do dalších aktiv. Zvýšená averze k riziku doléhá na akcie, dluhopisy i kryptoměny. Bitcoin klesl na 70 482 USD a ether na 2 068 USD. Naopak australský a novozélandský dolar v pátek mírně posílily, i když celková nálada na trhu zůstává velmi opatrná.
Pozornost investorů se nyní přesouvá k americkým datům z trhu práce. Právě ta mohou napovědět, zda si americká ekonomika drží dostatečnou sílu, aby Fed nemusel se snižováním sazeb spěchat.
Graf EUR/USD (H1)
Měnový pár EUR/USD se aktuálně obchoduje kolem 1,16132 a po předchozím poklesu se snaží stabilizovat nad důležitou Fibonacciho úrovní 23,6 % na ceně 1,15991. Trh se zatím drží pod hladinou 38,2 % na 1,16422, která nyní představuje nejbližší rezistenci. To ukazuje, že euro je vůči dolaru stále pod tlakem a kupci zatím nemají dost síly na výraznější obrat. Z technického pohledu je důležité, že kurz zůstává poměrně blízko spodní části sledovaného rozpětí mezi minimem 1,15296 a maximem 1,18243. Pokud by se EUR/USD dokázal vrátit nad 1,16422, otevřel by si prostor k dalšímu růstu směrem k úrovni 1,16769 a následně k 1,17117, kde leží další Fibonacciho bariéry. Naopak ztráta podpory na 1,15991 by zvýšila riziko návratu k minimu 1,15296.
Zdroj: xStation5
Více o Forexu:
- Forex a trh s úrokovými sazbami
- Forexový broker: Jak začít cestu na měnových trzích
- Obchodování Forexu – Jak investovat do Forex CFD?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 70 CFD na globální měnové páry!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
📈 Online trading konference 2026
Denní shrnutí: Indexy a kryptoměny klesají kvůli rostoucím cenám ropy 🚩 Zlato a americký dolar posilují
Ropa roste o 11 % kvůli eskalujícímu konfliktu na Blízkém východě 📈Růst VIXu pohání strach na Wall Street
Bitcoin znovu ztrácí momentum 📉Ethereum klesá o 5 %
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.