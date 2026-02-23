Ranní shrnutí (23.02.2026)

- Nejvyšší soud USA zneplatnil celní systém zavedený Donaldem Trumpem na základě zákona IEEPA. Trump v reakci oznámil zavedení jednotné globální celní sazby ve výši 15 %, oproti dříve signalizovaným 10 %.
- Nejistota ohledně případného vracení již vybraných cel zvyšuje právní i politickou nejasnost. Trhy se znovu potýkají s nepředvídatelností obchodní politiky. Futures na americké indexy v úvodu dne ztrácejí až 1,00 %.
- Americký dolar patří mezi nejslabší měny a oslabuje o 0,3–0,4 %. EURUSD roste o 0,31 %.
- Čínské ministerstvo obchodu provádí komplexní analýzu rozhodnutí Nejvyššího soudu. Peking vyzval USA ke zrušení jednostranných cel s tím, že porušují obchodní pravidla i americké právo. Úřady signalizovaly připravenost hájit národní zájmy, pokud bude tlak pokračovat. Komentáře přicházejí před klíčovým obdobím možného setkání Trump–Si.
- Zlato posiluje o 1,12 % na 5 130 USD, nejvýše za poslední tři týdny. Ceny ropy klesají přibližně o 1,00 % kvůli obavám o poptávku v souvislosti s celním napětím. Investoři zároveň analyzují možnost obnovení jednání mezi USA a Íránem.
- Bitcoin oslabil až o 5 % a klesl pod 65 000 USD po prolomení klíčové technické podpory. Aktuálně se cena stabilizovala kolem 65 500 USD.
- Goldman Sachs zvýšila svůj výhled cen Brent/WTI pro 4Q 2026 na 60/56 USD s odkazem na nižší zásoby v zemích OECD. Navzdory revizi banka nadále očekává přebytek nabídky v roce 2026, pokud nedojde k výrazným narušením.
- Prognózy počítají se stabilnějšími cenami v roce 2027 při mírné poptávce a pomalejším růstu nabídky. Potenciální zmírnění sankcí vůči Íránu nebo Rusku představuje riziko směrem dolů.
- Írán podle zpráv podepsal s Ruskem dohodu v hodnotě 500 mil. EUR na dodávku 500 systémů protivzdušné obrany Verba MANPADS a 2 500 raket. Dodávky jsou plánovány na období 2027–2029.
- Podle deníku „New York Times“ Trump zvažuje omezené letecké údery na cíle IRGC, jaderná zařízení a raketové systémy. Širší eskalace zůstává možná, pokud omezené akce nepřinesou požadovaný výsledek.
- Američtí a íránští vyjednavači se mají setkat v Ženevě. Představitelé označují jednání za možná poslední diplomatickou příležitost před vojenským řešením.
