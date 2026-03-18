📉 Zlato ztrácí 2 %

Od Fedu se všeobecně očekává, že ponechá úrokové sazby beze změny, a zároveň naznačí delší pauzu v cyklu měnové politiky. Prostředí je ale stále složitější: šok na ropném trhu tlačí výše inflaci, zatímco se začínají objevovat první známky slábnoucí ekonomické aktivity a ochlazování trhu práce. Trhy budou pozorně sledovat tiskovou konferenci šéfa Fedu Jeroma Powella v 19:30, stejně jako aktualizované ekonomické projekce. Před rozhodnutím výnosy mírně klesají, zatímco zlato oslabuje téměř o 2 % a padá k úrovni kolem 4 900 USD za unci.
- 19:00, rozhodnutí Fedu o úrokových sazbách (USA): Očekávání: 3,75 % | Předchozí: 3,75 % (prohlášení FOMC + projekce)
- Medián projekcí sazeb Fedu (současná úroveň): Očekávání: 3,375 % | Předchozí: 3,625 %
- Medián projekcí sazeb Fedu (příští rok): Očekávání: 3,125 % | Předchozí: 3,375 %
- Medián projekcí sazeb Fedu (za 2 roky): Očekávání: 3,125 % | Předchozí: 3,125 %
- Medián projekcí sazeb Fedu (dlouhodobě): Očekávání: 3,125 % | Předchozí: 3,0 %
- 19:30, projev šéfa Fedu Jeroma Powella
Základní scénář podle Bloomberg Economics počítá s tím, že sazby zůstanou v pásmu 3,50 % až 3,75 %. Rozhodnutí ale nemusí být jednomyslné. Někteří členové FOMC mohou nesouhlasit a preferovat snížení sazeb, zejména Stephen Miran a možná také Christopher Waller, u kterého je rozhodnutí velmi vyrovnané. Waller už v únoru nastínil podmínky, které by ospravedlnily pauzu: inflaci blízko 2 % (po zohlednění celních dopadů) a slábnoucí trh práce. Nedávná data tato kritéria částečně splňují — jádrová inflace se stabilizuje a únorový report z trhu práce byl slabý, i když silná lednová čísla celkový obrázek stále komplikují.
Nový faktor: ropa a válka
Březnové zasedání se koná v novém režimu rizik. Konflikt spojený s Íránem posunul ceny ropy do pásma 80 až 100 USD za barel, což přímo ovlivňuje inflační výhled.
Fed pravděpodobně upraví své prohlášení tak, aby zdůraznil „oboustranná rizika“, tedy současné hrozby v podobě:
- vyšší inflace (tažené energiemi),
- slabšího růstu a zaměstnanosti.
Tento posun v rétorice je významný, protože znamená odklon od jednoznačně uvolněného tónu, který převládal dříve v tomto roce.
Projekce: inflace výše, růst níže
Nejviditelnější změny se objeví v Souhrnu ekonomických projekcí (SEP). Očekává se, že inflace PCE bude revidována výše z 2,4 % na zhruba 3,0 %, zatímco jádrová PCE vzroste na 2,7 %.
Zároveň Fed pravděpodobně sníží výhled růstu HDP z 2,3 % na přibližně 2,0 % a zvýší projekci nezaměstnanosti na 4,5 %. Mechanismus za těmito revizemi je konzistentní: vyšší ceny energií snižují disponibilní příjem domácností, tlumí spotřebu a oslabují poptávku po práci. Stagflační scénář tak letos zůstává klíčovým rizikem — jak pro americký dolar, tak pro dluhopisové výnosy.
Dot plot: mírně jestřábější
Vyšší inflační projekce by se měly promítnout i do dot plotu, přičemž očekávaná trajektorie sazeb se oproti prosinci mírně posune výše. Nemělo by to však stačit ke změně mediánového výhledu pro rok 2026.
Centrální scénář stále počítá s jedním snížením sazeb o 25 bazických bodů a neočekává se, že by některý z účastníků začal projektovat růst sazeb. I nejvíce jestřábí členka, Beth Hammack, pravděpodobně zachová stabilní trajektorii, protože současnou měnovou politiku vnímá jako v zásadě neutrální.
Prohlášení: jemný posun v tónu
Nejpravděpodobnější úprava forward guidance bude spíše evoluční než dramatická. Fed může nahradit formulaci „další úpravy“ neutrálnějším výrazem „budoucí úpravy“, čímž odstraní implicitní sklon k uvolňování měnové politiky.
Jde o malou jazykovou změnu, ale důležitý signál — naznačuje větší flexibilitu a připravenost jednat oběma směry, včetně alespoň teoretické možnosti zvýšení sazeb.
Trh práce začíná praskat?
Jedním z nejpřekvapivějších údajů od minulého zasedání byl pokles nonfarm payrolls v únoru o 92 tisíc. Analýza představená na nedávné konferenci FOMC naznačuje, že skutečné oslabení mohlo být ještě výraznější — po revizi až na -112 tisíc.
To je důležité, protože:
- ukazatele ze soukromého sektoru historicky dobře předvídaly následné revize,
- někteří tvůrci měnové politiky mohou dojít k závěru, že trh práce se nestabilizuje, ale naopak zhoršuje.
Další signály z Béžové knihy ukazují na stagnující nábor ve většině regionů a zpomalování ekonomické aktivity mezi lednem a polovinou února.
Rozdělení uvnitř Fedu
Uvnitř Fedu je zřetelná rozdílnost názorů na to, jak interpretovat současný nabídkový šok. Z pohledu modelu FRB/US by měly být vyšší ceny ropy a cla vnímány jako přechodné, pokud zůstanou inflační očekávání ukotvená. V takovém rámci by optimální politika měla zachovat sklon k uvolňování, protože vyšší ceny energií nakonec utlumí poptávku a sníží jádrovou inflaci.
V rámci FOMC ale nyní převládá opatrnější přístup. Jestřábí křídlo se soustředí na krátkodobá inflační rizika, což pravděpodobně udrží snižování sazeb pozastavené minimálně po celé první pololetí.
Scénář: odložené snižování sazeb
Podle Bloomberg Economics bude inflace dál růst v březnu i dubnu a vrcholu dosáhne v květnu. Teprve poté začnou převažovat dopady slabší poptávky a ochlazujícího trhu práce.
V tomto nastavení Fed pravděpodobně ponechá sazby beze změny v první polovině roku, než bude ve druhé polovině roku nucen snižovat sazby agresivněji, aby dohnal ekonomický cyklus. Březnové zasedání FOMC tak pravděpodobně ponese více jestřábí tón, a to jak v prohlášení, tak v aktualizovaných projekcích. Zároveň ale makrodata stále více ukazují na rostoucí rizika směrem dolů.
Fed se tak může dostat do klasické politické pasti: bude reagovat na krátkodobé inflační tlaky odkládáním uvolnění měnové politiky, aby byl později nucen k rychlejšímu snižování sazeb ve chvíli, kdy ekonomické podmínky dále zeslábnou.
GOLD (D1)
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.