Ranní shrnutí (26.12.2025)

- Horečka na trhu drahých kovů: Zlato prorazilo historickou hranici 4 500 USD, zatímco stříbro testuje 75 USD za unci
- Smíšené makro signály: Výrazné ochlazení tokijského CPI (2,3 %) a prudký pokles japonské průmyslové produkce (-2,6 %)
- Sváteční likvidita: Při uzavření hlavních evropských center se globální pozornost přesouvá na znovuotevřenou Wall Street
- Zlato a stříbro si udržují silnou dynamiku na konci roku. Zlato prorazilo úroveň 4 500 USD a zaznamenává nejsilnější roční výkonnost od roku 1979. Stříbro testuje historická maxima nad 75 USD za unci.
- Drahé kovy vedly zisky napříč většinou tříd aktiv během první seance po svátcích. Stříbro vzrostlo o 3,7 %, platina vyskočila o 8,5 % a palladium přidalo 4,8 %. Zlato zaznamenalo skromnější růst o 0,7 %.
- Rally na kovech pokračuje navzdory mírnému posílení amerického dolaru. EURUSD ráno 26. prosince oslabil na 1,1775, což odráží výběr zisků po dvou dnech výrazných růstů na začátku týdne.
- USDJPY rovněž prochází růstovou korekcí po nedávných poklesech a vrací se nad úroveň 156. Pár se vrátil na úrovně zhruba před rokem, přestože v posledních měsících klesl pod 140.
- Tokijská inflace CPI zpomalila na 2,3 % meziročně, což je výraznější pokles, než očekával trh (2,5 %), a zároveň pod úrovní 2,8 % zaznamenanou v listopadu.
- Míra nezaměstnanosti v Japonsku zůstává stabilní na 2,6 %.
- V posledních komentářích guvernér Ueda uvedl, že inflace je na dobré cestě stabilizovat se na 2,0 %, podpořená podmínkami na trhu práce a v širší ekonomice. Takové prostředí ospravedlňuje nedávné zvýšení sazeb a signalizuje další zpřísňování v budoucnu.
- Japonská průmyslová produkce za listopad klesla o 2,6 % meziměsíčně, což nesplnilo očekávání poklesu o 2,0 % a obrátilo předchozí růst o 1,5 %.
- JAP225 vzrostl o 0,5 % a testuje lokální maxima z 10. prosince. Širší japonský index Topix dosáhl rekordních maxim.
- Futures na čínské blue-chip akcie (CH50cash) mírně vzrostly o 0,23 %, zatímco singapurský SG20 zaznamenal jen nepatrné zisky.
- Nomura ve svých nejnovějších prognózách očekává dvě snížení sazeb Fedu v roce 2026, spolu s možným zvyšováním sazeb v Koreji, Austrálii a na Novém Zélandu.
- Po rekordních maximech na US500 dosažených těsně před Vánocemi dnes probíhá mírná korekce. Futures na US100 i US500 klesly přibližně o 0,05 %.
- Většina akciových trhů je dnes uzavřena. Vybrané asijské burzy jsou otevřené a Wall Street se vrací k obchodování. Komoditní a měnové trhy fungují z velké části standardně.
Ropa roste o 2 %
