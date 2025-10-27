Ranní shrnutí (27.10.2025)

- Akcie v asijsko-pacifickém regionu mírně posilují díky zlepšení sentimentu ohledně obchodu s Čínou
- Akcie v asijsko-pacifickém regionu mírně posilují díky zlepšení sentimentu ohledně obchodu s Čínou. Americké futures stoupají na rekordní úrovně. Japonský index JP225 posiluje o 0,70 % a poprvé překonal hranici 50 000 bodů.
- Pozitivní signály z Washingtonu a Pekingu posílily očekávání průlomu po dvou dnech jednání. Trump a Xi se mají setkat koncem tohoto týdne, aby dokončili dohodu – třetí za devět měsíců. Na základě těchto zpráv posílily jak americké futures, tak asijské trhy.
- Trump uvedl, že konečná dohoda o TikToku by mohla být podepsána tento týden, a zmínil předběžný souhlas Si. Během jeho návštěvy Malajsie byly podepsány také další obchodní dohody a dohody o vzácných zeminách.
- Čínský premiér Li řekl svému australskému protějšku Albanese, že Peking je připraven na „stabilnější strategické partnerství“, což podporuje výhled pro australské komodity a investice.
- Americký ministr financí Scott Bessent uvedl, že jednání s Čínou byla plodná a že dohoda by mohla být podepsána ve čtvrtek v Jižní Koreji. Poukázal na obnovení velkých čínských nákupů americké sóji a roční odklad rozšíření vývozních licencí pro kovy vzácných zemin. Dodal, že hrozba 100% cel byla „stažena ze stolu“.
- Čínské průmyslové zisky vzrostly v září meziročně o 21,6 % (po +20,4 % v srpnu) a od začátku roku vzrostly o 3,2 %, což je nejlepší výsledek od srpna 2024. Opatření Pekingu na omezení nadměrné cenové konkurence zřejmě zlepšují marže.
- Australský a novozélandský dolar mírně posílily jako měny spojené s Čínou. Čínská lidová banka stanovila referenční kurz jüanu na nejvyšší úroveň za více než rok, což přispělo k pozitivnímu sentimentu v regionu.
- Japonský index cen výrobců služeb zrychlil na +3,0 % meziročně (z 2,7 %), což potvrzuje přetrvávající tlak na náklady v sektoru služeb.
- V Argentině strana prezidenta Javiera Mileiho zaznamenala rozhodující vítězství v doplňkových volbách, čímž posílila jeho kontrolu nad Kongresem. V kombinaci s americkým balíčkem podpory ve výši 20 miliard dolarů je tento výsledek vnímán jako pozitivní katalyzátor pro argentinská aktiva.
- Trump oznámil, že se nesetká s premiérem Carneyem, a naznačil další 10% clo „nad rámec současných úrovní“ s odkazem na spor ohledně reklamy související s „Reaganovými cly“. Trhy reagovaly lhostejně kvůli nedostatku konkrétních detailů.
