Ranní shrnutí (18.11.2025)

- Po velmi nervózním začátku týdne se americké akciové trhy dostaly pod tlak. Trhy se obávají dalšího zpřísnění měnové politiky Federálního rezervního systému a zhoršení makroekonomických vyhlídek. Indexy S&P 500, Nasdaq a Dow v pondělí uzavřely níže, přičemž na akciových trzích převládala averze k riziku.
- Pozornost trhu se soustředila na signály z Fedu. Christopher Waller uvedl, že oslabení trhu práce ospravedlňuje další snížení sazeb v prosinci. Podpořil snížení o 25 bazických bodů na zasedání 9. až 10. prosince, ale poznamenal, že jakékoli zlepšení na trhu práce by mohlo snížit potřebu dalšího uvolňování.
- Ačkoli tyto komentáře byly holubičí, nezmírnily obavy investorů. V kombinaci se silným dolarem to vedlo k výprodeji rizikových aktiv.
- Americký dolar posílil vůči většině hlavních měn, zatímco japonský jen zůstal slabý nad hranicí 155 za dolar kvůli rostoucím výnosům státních dluhopisů a geopolitickým napětím s Čínou. Měny tichomořského regionu, včetně australského a novozélandského dolaru, zůstaly pod tlakem kvůli averzi k riziku a možnosti uvolnění měnové politiky RBA.
- Asijsko-pacifické trhy zahájily týden výrazně negativním tónem, ovlivněné jak globálními makroekonomickými obavami, tak eskalací geopolitického napětí. Indexy zaznamenaly prudký pokles, japonský Nikkei 225 klesl o 2,25 %, hongkongský Hang Seng o 1,11 %, čínský Shanghai Composite o 0,5 % a australský S&P/ASX 200 o 1,8 %.
- Guvernér japonské centrální banky Ueda se dnes v 15:30 tokijského času setká s premiérem Takaichim. Diskuse se zaměří na oslabení jenu a možné změny měnové politiky. Premiér Takaichi vyzývá k opatrnosti ohledně zvyšování úrokových sazeb, zatímco Ueda naznačuje možnost brzkého zásahu.
- V Číně přetrvávají napjaté vztahy s Japonskem. Peking uvalil zákaz cestování na zaměstnance státních podniků a zrušil akce a projekty týkající se Japonska. Tato opatření jsou reakcí na komentáře Tokia ohledně možné vojenské reakce v případě čínského útoku na Tchaj-wan.
- Čínská lidová banka stanovila referenční kurz USD/CNY na 7,0856, což je výrazně pod tržními prognózami, čímž posílila jüan a potvrdila aktivní snahy o stabilizaci měny. Čína mezitím vydává eurobondy v hodnotě čtyř miliard eur, aby diverzifikovala zdroje financování v zahraničí.
- V Austrálii zápis z jednání Australské centrální banky zdůraznil, že měnová politika zůstává pouze mírně restriktivní. Očekává se, že inflace zůstane nad cílem banky až do poloviny roku 2026. Australská centrální banka může udržet sazby déle beze změny, ale zvažuje také možné uvolnění politiky.
- Cena zlata se pohybuje kolem 4 000 USD za unci, zatímco Goldman Sachs předpokládá do konce roku 2026 cílovou hodnotu 4 900 USD za unci, a to s ohledem na silnou poptávku centrálních bank.
- Bitcoin výrazně oslabil a klesl pod 90 až 91 tisíc USD, což je nejnižší úroveň od dubna. Rostoucí averze k riziku a nejistota ohledně budoucích rozhodnutí Fedu, včetně možného snížení sazeb, měly negativní dopad na trh s kryptoměnami.
