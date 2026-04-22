Ranní shrnutí 🗽 Indexy na Wall Street pokračují v růstu, protože bylo prodlouženo příměří mezi USA a Íránem (22.04.2026)

- Americké akciové futures zamířily výše poté, co Donald Trump oznámil časově neomezené prodloužení příměří s Íránem, což trh vyhodnotil jako signál dočasného zmírnění geopolitického napětí. Po americké seanci se očekávají tržby společností Tesla (TSLA.US) a IBM (IBM.US), zatímco dnešní makroekonomický kalendář zůstává poměrně slabý.
- V praxi investoři reagovali mírným návratem ochoty podstupovat riziko. Futures na S&P 500 vzrostly o 0,2 %, zatímco futures na Nasdaq 100 přidaly 0,3 %, protože trhy začaly započítávat scénář, ve kterém by nižší napětí mohlo zmírnit tlak na ceny ropy a podpořit výhled ekonomického růstu.
- Současně oslabil americký dolar, což obvykle odráží částečný odklon od bezpečných přístavů, protože trhy přecházejí z defenzivního postoje do opatrnějšího režimu risk-on.
- Je však třeba poznamenat, že toto oživení přišlo po slabší seanci. Hlavní americké indexy v úterý klesly již druhý den v řadě, protože nejistota kolem jednání mezi USA a Íránem dál doléhala na sentiment investorů.
- Na komoditním trhu zůstávaly podmínky napjaté. Ropa Brent se držela kolem 98 USD za barel, což naznačuje, že navzdory krátkodobému zlepšení sentimentu trhy stále započítávají výraznou geopolitickou rizikovou přirážku spojenou s Blízkým východem.
- Sentiment v Asii zůstal utlumený. Index MSCI Asia Pacific v úterý klesl o 0,7 % po předchozích ztrátách na Wall Street, protože investoři vyhodnocovali, jak dlouho by mohl konflikt na Blízkém východě trvat a jaký by mohl mít dopad na globální ekonomiku.
- V Evropě byl výhled pro dnešní seanci rovněž opatrný. Navzdory růstu na amerických trzích se očekávalo, že evropské akcie otevřou mírně níže, což naznačuje, že globální trhy zatím situaci nepovažují za plně vyřešenou.
- Trumpovo oznámení bylo samo o sobě uklidňující i nejednoznačné. Na jedné straně potvrdil časově neomezené prodloužení příměří s Íránem, na druhé straně obvinil z nedostatečného pokroku v jednáních to, co označil za „vážně roztříštěnou“ strukturu vedení v Teheránu.
- Z pohledu trhu je důležité, že USA plánují zastavit další vojenské údery, ale zároveň zachovat blokádu Hormuzského průlivu, kde lodní doprava zůstává výrazně narušená. Pro investory to znamená, že i když se vojenské riziko dočasně zmírnilo, riziko narušení dodávek na ropném trhu rozhodně nezmizelo.
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.