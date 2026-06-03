📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (2.6.2026)

Vítězové:
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Hewlett Packard Enterprise (HPE): +19,47 % – Dodává komplexní IT infrastrukturu, výkonné servery a řešení pro datová centra velkých korporací.
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Coherent Corp (COHR): +17,63 % – Vyvíjí a vyrábí pokročilé laserové technologie a optické systémy pro průmyslové, telekomunikační i vědecké využití.
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Lumentum Holdings (LITE): +13,72 % – Zaměřuje se na výrobu inovativních optických a fotonických komponentů klíčových pro moderní telekomunikační sítě.
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Corning Inc (GLW): +13,41 % – Specializuje se na výrobu extrémně odolného speciálního skla, keramiky a optických vláken pro technologický průmysl.
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Ciena Corp (CIEN): +10,08 % – Poskytuje hardwarová a softwarová řešení pro budování, správu a optimalizaci vysokorychlostních optických telekomunikačních sítí.
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Alexandria Real Estate Equities (ARE): +8,45 % – Působí jako realitní fond (REIT), který vyvíjí a pronajímá specializované laboratoře a kanceláře firmám z oblasti vědy a technologií.
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Aptiv PLC (APTV): +7,65 % – Vyvíjí pokročilou elektroniku, bezpečnostní systémy a inovativní softwarovou architekturu pro moderní automobilový průmysl.
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Super Micro Computer (SMCI): +7,02 % – Navrhuje a vyrábí vysoce výkonné a energeticky úsporné servery optimalizované pro umělou inteligenci a velká datová centra.
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Freeport-McMoRan (FCX): +6,98 % – Patří mezi největší světové těžařské společnosti zaměřené primárně na těžbu mědi, zlata a molybdenu.
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Applied Materials (AMAT): +6,96 % – Dodává klíčová výrobní zařízení, software a specializované technologie potřebné k produkci pokročilých polovodičových čipů a displejů.
Poražení:
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The Trade Desk (TTD): −9,13 % – Provozuje cloudovou platformu, která umožňuje inzerentům automatizovaně nakupovat a optimalizovat digitální reklamní kampaně.
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Intuit (INTU): −8,94 % – Vyvíjí populární finanční, účetní a daňový software, jako jsou programy TurboTax a QuickBooks, pro jednotlivce a malé firmy.
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Cboe Holdings (CBOE): −8,51 % – Provozuje globální finanční burzy a zprostředkovává opční i derivátové obchody pro investory.
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Carvana (CVNA): −7,61 % – Provozuje e-commerce platformu pro kompletní online nákup, prodej a financování ojetých automobilů.
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HP (HPQ): −6,99 % – Zaměřuje se na vývoj a prodej osobních počítačů, notebooků, tiskáren a souvisejícího tiskového materiálu.
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Dell Technologies (DELL): −6,58 % – Vyrábí osobní počítače, podnikové servery, datová úložiště a poskytuje komplexní IT infrastrukturu.
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ServiceNow (NOW): −6,04 % – Poskytuje cloudovou platformu určenou k automatizaci, digitalizaci a efektivnímu řízení firemních procesů.
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Tractor Supply (TSCO): −5,57 % – Provozuje rozsáhlý maloobchodní řetězec zaměřený na prodej potřeb pro zemědělce, chovatele, zahrádkáře a kutily.
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FactSet (FDS): −5,55 % – Poskytuje integrovaná finanční data, analytické nástroje a softwarová řešení pro investiční profesionály.
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Workday (WDAY): −5,31 % – Vyvíjí cloudové softwarové aplikace pro řízení lidských zdrojů, finanční management a plánování ve velkých podnicích.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.