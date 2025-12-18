Ranní souhrn (18.12.2025)

- Asijsko-pacifická seance se nesla ve znamení smíšených nálad, i když výrazně lepších než na konci včerejší hotovostní seance na Wall Street. Čínské indexy vzrostly o 0,10–0,40 %, japonský JP225 klesl o 0,20 % a singapurský SG20cash získal 0,07 %.
- Nálada na Wall Street se po zveřejnění výsledků společnosti Micron mírně zlepšila. Akcie společnosti po uzavření burzy vzrostly o 8 %. Nové prognózy společnosti Micron předpokládají upravený zisk za druhé čtvrtletí ve výši 8,42 USD na akcii, což je téměř dvojnásobek očekávání.
- Společnost Micron uklidnila trh a potvrdila, že omezená nabídka pamětí a rostoucí poptávka po datových centrech pro umělou inteligenci výrazně zvyšují ceny. Vedení společnosti varovalo, že trh bude mít nedostatek nabídky nejméně do roku 2026 a mnoho zákazníků dostává mnohem méně pamětí, než si objednávají.
- Společnost vyjednává víceleté smlouvy, zvyšuje kapitálové výdaje na rok 2026 na 20 miliard USD a restrukturalizuje své operace.
- Jen je opět jednou z nejslabších měn G10. Šéf kabinetu Kihara zopakoval, že úřady „pozorně sledují“ devizové kurzy a dlouhodobé výnosy, ale nevydal žádné silnější varování ani nenaznačil možnou intervenci.
- HDP Nového Zélandu za třetí čtvrtletí překonal očekávání, když HDP založené na produkci vzrostlo mezičtvrtletně o 1,1 % (oproti očekávaným 0,9 %) a HDP založené na výdajích vzrostlo mezičtvrtletně o 1,3 %. Oživení bylo široké, poháněné investicemi, i když spotřeba domácností zůstala slabší. Na ročním základě zůstává produkce o 0,5 % pod loňskou úrovní, takže oživení je stále neúplné.
- Prezident Trump oznámil jednorázovou „válečnou dividendu“ ve výši 1 776 USD pro každého aktivního člena amerických ozbrojených sil, která bude vyplacena před svátky. S přibližně 1,4 miliony příjemců má tento převod v hodnotě asi 2,5 miliardy USD omezený makroekonomický dopad, ale významný politický symbolismus.
- Washington schválil rekordní balíček prodeje zbraní pro Tchaj-wan v hodnotě přes 10 miliard USD. Zahrnuje 82 systémů HIMARS, 420 systémů ATACMS, samohybné houfnice v hodnotě přibližně 4 miliardy USD a drony v hodnotě přes 1 miliardu USD, což výrazně posílí schopnosti Tchaj-wanu v oblasti dálkových úderů. Toto rozhodnutí téměř jistě vyvolá silnou reakci Pekingu a eskalaci napětí mezi USA a Čínou.
- Bank of England dnes oznámí své rozhodnutí o úrokových sazbách. Očekává se, že BOE sníží bankovní sazbu o 25 bazických bodů na 3,75 %.
- Podobné oznámení přijde od Evropské centrální banky, která by měla ponechat sazby beze změny a zároveň naznačit, že hlavní fáze cyklu uvolňování měnové politiky se blíží ke konci.
- Společnost Coinbase oznámila významné rozšíření platformy, které zahrnuje přidání obchodování s akciemi a ETF bez provize v USA a integraci predikčních trhů a derivátů vedle kryptoměn. Společnost také odhalila plány na budoucí tokenizované akcie a obchodování 24/7, které jsou součástí širšího úsilí o digitalizaci tradičních trhů v řetězci.
