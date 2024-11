Reddit získává 40 % po překonání tržeb za Q3, růstu uživatelů a posílení díky umělé inteligenci 💣

Akcie Redditu vzrostly o 45 % po silné zprávě o výsledcích za Q3, poháněné meziročním nárůstem tržeb o 68 % na 348,4 milionu USD, čímž překonaly očekávání analytiků ve výši 312,8 milionu USD. Společnost také výrazně zlepšila ziskovost a denní aktivní uživatele platformy. Podle vedení společnosti tento výkon odráží úspěch Redditu ve využití silného digitálního výdaje na reklamu a licencování obsahu s umělou inteligencí.

Tržby : 348,4 milionu USD (+68 % meziročně), nad odhadovanými 312,8 milionu USD Průměrný příjem na uživatele (ARPU) : 3,58 USD (+14 % meziročně) Příjmy z reklamy : 315,1 milionu USD (+56 % meziročně) Ostatní příjmy (AI a licencování) : 33,2 milionu USD (+547 % meziročně)

: (+68 % meziročně), nad Ziskovost : GAAP čistý zisk 29,9 milionu USD (16 centů na akcii), což je obrat oproti ztrátě 13 centů na akcii před rokem

: GAAP čistý zisk (16 centů na akcii), což je obrat oproti ztrátě před rokem Denně aktivní uživatelé (DAUs) : 97,2 milionu (+47 % meziročně)

: (+47 % meziročně) Hrubá marže : 90,1 % , o 280 bazických bodů více než před rokem

: , o 280 bazických bodů více než před rokem Upravený EBITDA: 94,1 milionu USD (27% marže), ve srovnání s (6,9) milionu USD před rokem

Odhad pro Q4

Tržby za Q4 : 385 milionů až 400 milionů USD (výrazně nad 357,9 milionu USD konsenzu)

: (výrazně nad konsenzu) Upravený EBITDA pro Q4: 110 milionů až 125 milionů USD

Pro Q4 Reddit předpokládá tržby mezi 385 a 400 miliony USD, dobře nad konsenzuální předpovědí 357,9 milionu USD, a očekává upravený EBITDA v rozmezí 110 milionů až 125 milionů USD. CEO Steve Huffman zdůraznil růst Redditu poháněný inovacemi jako AI-poháněný překlad jazyka a přepracovanou funkcí "Ask Me Anything", což zvýšilo zapojení uživatelů a interakci v komunitě. Tyto iniciativy posílily atraktivitu Redditu jako platformy pro informace a komunitně řízený obsah.

D1 cenový graf

Denný cenový graf Akcie Redditu vzrástli takmer o 40 %, dosiahli 115 USD po zverejnení včerajších výsledkov. Tento nárast zvýšil trhovú kapitalizáciu spoločnosti na nové historické maximum s ROI takmer 240 % od ceny IPO 34 USD na akciu v marci.