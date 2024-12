Ropa si připisuje 1 %, protože trhy čekají na čtvrteční zasedání OPEC+

Ropa (OIL) dnes získává více než 1 %, protože trhy čekají na čtvrteční rozhodnutí OPEC+. Je pravděpodobné, že OPEC+ prodlouží poslední kolo snižování těžby ropy do konce prvního čtvrtletí příštího roku. Skupina výrobců představuje asi polovinu světové produkce a má v úmyslu postupně ukončit snižování produkce do roku 2025. Goldman Sachs očekává snížení produkce do dubna. Obchodníci také očekávají, že Saúdská Arábie, největší světový vývozce ropy, sníží ceny pro asijské protějšky na nejnižší úroveň za zhruba čtyři roky. Ropa také optimisticky reaguje na zvýšenou pravděpodobnost snížení sazeb o 25 bazických bodů v USA v prosinci. Ropa v současnosti ztrácí zhruba 6 %.

OIL (H4, interval D1)

Na ropném grafu můžeme vidět útvar připomínající symetrický trojúhelník. Prolomení vzhůru nad 74 USD za barel by mohlo otevřít cestu ke změně trendu. Pokles na 71 USD by mohl legitimizovat scénář dalšího silného sestupného impulsu.

Zdroj: xStation5

Při vzestupném scénáři je významná rezistence ropy kolem 88 USD, kde vidíme 38,2 Fibo a předchozí cenové reakce. Předtím se však býci budou muset prolomit nad 80 USD (EMA200, červená čára). První důležitá podpora pro pokles cen ropy je kolem 60–61 USD za barel Brent (61,8 Fibonacciho retracementu).

Zdroj: xStation5